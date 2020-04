¿Dónde está Daniel Ortega? No aparece hace semanas y los rumores crecen en Nicaragua

El gobierno de Nicaragua no parece tomar en serio la amenaza que representa el coronavirus en todo el mundo, no sólo porque no existe un claro liderazgo para luchar contra la pandemia, sino también porque el régimen de Daniel Ortega organiza eventos que ponen en riesgo a cientos de nicaragüenses.

Ya son cerca de 25 días en los que el presidente no aparece en público –la última vez fue el 12 de marzo en una videollamada con presidentes de Centroamérica–y el país asume que quien está realmente al frente del país es Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta del gobierno. Sin embargo, ella tampoco aparece en público y se limita a dirigirse al país a través de medios afines.

Algunos van más allá como Dora María Téllez, exministra de Salud del primer Gobierno sandinista (1979-1990), quien señaló que la pareja presidencial y su familia "están cuarentenados en alguna isla privada". El portal '100% Noticias' agrega que Téllez apuntó incluso que "el otro extremo es que Daniel Ortega esté con una enfermedad grave que ni siquiera pueda mandar un audio por la muerte de su amigo", en referencia a un acto de homenaje póstumo al diputado sandinista Jacinto Suárez hace unos días en Managua.

El diario 'La Prensa' publica este domingo unas declaraciones de Félix Maradiaga, de Coalición Nacional, quien señala que "Ortega tiene décadas viviendo en un búnker y su única prioridad ha sido cuidarse él, enriquecerse él y su círculo más cercano. Por su parte, Eduardo Enríquez, jefe de redacción de dicho diario, señaló a la BBC que "la ausencia de Ortega, combinada con una política de secretismo, causa que las personas no estén seguras de nada; esto aumenta la ansiedad que la ciudadanía está viviendo ante este evento sin precedentes".

Esta situación ha provocado la aparición de especulaciones en las redes sociales, especialmente a través de Twitter. Muchos usuarios apuntan a una grave situación de salud de Ortega e incluso hay algunos que hablan de su posible muerte.

Irresponsabilidad del gobierno

Un claro ejemplo sobre la falta de estrategia del gobierno para combatir el coronavirus es lo ocurrido este fin de semana con la convocatoria por parte del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) y el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) de un evento que llamaron "De amor de bienvenida al verano 2020". Además, para estos días de Semana Santa, el gobierno –a través del Intur– también tiene planificado hasta 80 actividades en diversos puntos del país.

Ante esta situación, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) pidió a los ciudadanos que no acudan a estos "llamados irresponsables del régimen Ortega Murillo frente al COVID-19". Además pidió evitar aglomeraciones y cumplir con las recomendaciones de la campaña #QuedateEnCasa.