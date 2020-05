Bolsonaro se queda sin su segundo ministro de Salud en un mes en plena pandemia

Mais um ministro da Saúde, que acredita na ciência, deixa o governo Bolsonaro. No momento em que a curva de mortes pelo coronavírus acelera, o Brasil perde com a saída de Nelson Teich. O barco está à deriva.

Que Deus proteja o Brasil e os brasileiros. p> — João Doria (@jdoriajr) May 15, 2020