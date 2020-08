Maduro dice que "no es mala idea" que Venezuela compre misiles a Irán

"No es mala idea, Iván Duque, no lo habíamos pensado, de verdad, cuando yo escuche a Iván Duque dije: 'Dios mío, y por qué no habíamos pensado eso, si Irán tiene tremenda tecnología'", dijo Nicolás Maduro durante una reunión virtual del Congreso Bolivariano de los Pueblos.

"(Vladimir) Padrino -dijo luego, dirigiéndose a su ministro de Defensa- que buena idea, hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance, y si está en nuestras posibilidades, dadas las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar baterías misilísticas para reforzar las defensas", añadió.

El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo el jueves que tiene "información de organismos de inteligencia de carácter internacional" que advierten de las intenciones de Venezuela "de adquirir unos misiles de mediano y largo alcance a través de Irán". El colombiano agregó que la información que se tiene es que "todavía no han llegado (los misiles), pero que se han venido haciendo esas aproximaciones, particularmente con la instrucción de Padrino".

Pero Maduro respondió este sábado que, si la operación llegara a concretarse, no sería ilegal porque Venezuela "no tiene prohibición de comprar" armamento. "Si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil, y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, buena idea, Iván Duque, aprobado, lo voy a hacer, vamos a hacerlo, hay que estudiarlo", prosiguió el chavista.