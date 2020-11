Chantaje chavista: "El que no vota, no come"

Si hace unos días Nicolás Maduro prometió "premios especiales" para los que vayan a votar en las legislativas del 6 de diciembre, esta vez el chavismo va un poco más allá para buscar la mayor participación posible en unas elecciones en las que no estarán los principales partidos de oposición.

La nueva estrategia es el chantaje. Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo y que ordenó a los grupos cercanos al chavismo que se encarguen de asegurar que "no se quede nadie sin votar", recurre ahora a la amenaza en zonas donde uno de los principales problemas es la falta de alimentos.

En un acto de campaña del Gran Polo Patriótico en el estado Carabobo, Cabello dijo que "el que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer".

El también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) animó a todos "a salir a votar con mucha disciplina" y agregó que la oposición saldrá derrotada, tanto "la que llama a no votar, porque el pueblo va a salir a votar", como "la que está participando porque ellos no se prepararon, porque ellos también apostaron al golpe de Estado".