En una entrevista en el informativo Es Noticia de esRadio Leopoldo López se ha mostrado "sorprendido" y ha "lamentado" las declaraciones en apoyo del régimen que ha vuelto a hacer Rodríguez Zapatero después del sonoro fracaso de las elecciones fraudulentas montadas por Maduro y los suyos.

López ha explicado que él sí conoce bien el sistema electoral venezolano y que la oposición ha participado en las citas "cuando ha habido unas condiciones mínimas" de limpieza y entonces "hemos ganado", ha dicho recordando que en el año 2015 los opositores se hicieron con dos tercios de la Asamblea Nacional.

"Sin embargo estas circunstancias del año 2015 ha cambiado tremendamente", ha explicando, enumerando algunos ejemplos de ello: "Dos partidos han sido expropiados, es decir, sus legítimas autoridades fueron sacadas y la dictadura impuso a sus socios"; además, "la mayoría de los diputados o líderes no pueden presentarse porque o están en el exilio o tienen algún tipo de caso en su contra"; no sólo eso, por otro lado "no hay un sistema electoral que pueda ser auditado sino unas máquinas compradas en China que llegaron hace mes y medio"; y por último "el árbitro electoral que debió elegirlo la Asamblea Nacional fue impuesto por la dictadura y no hubo observadores internacional".

Y por si todo esto no fuese suficiente para dejar sin ninguna legitimidad la farsa electoral de Maduro, López ha asegurado que "además se está viviendo un contexto de terrible persecución y puedo hablar de casos concretos de diputados que a pesar de tener inmunidad han sido secuestrados, torturados y encarcelados", ha dicho, recordando los nombres de "Renzo Prieto o Gilbert Caro por nombrar dos, que fueron esposados a la pata de una litera uno y debajo de una escalera el otro durante ocho meses".

"Yo sí que conozco Venezuela"

Leopoldo López ha respondido a Zapatero, que ha dicho que las crisis a las elecciones provienen del desconocimiento, que él sí conoce Venezuela: "Conozco lo que está ocurriendo, le he visto la cara a la maldad, a la tortura, lo he vivido en carne propia como millones de venezolanos" y se ha mostrado tajante al asegurar que lo ocurrido este domingo ha sido "un fraude electoral que busca blanquear a la dictadura y darle legitimidad".

Además, refiriéndose al propio Zapatero ha dicho que lamenta mucho que haya personalidades que "utilicen su influencia y su posición para blanquear a un dictador" y ha recordado que "Maduro no es sólo un dictador, además es un criminal, tiene la responsabilidad de haber cometido crímenes de lesa humanidad, violaciones de los derechos humanos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, violaciones…". Unos crímenes que "no es que lo esté relatando yo, hay nombres y apellidos, lugares, fechas, víctimas y victimarios" en los informes sobre la dictadura bolivariana de la ONU.

"Me sorprende cada día que escucho alguna voz de referencia -ha insistido Leopoldo López en referencia a Zapatero- que se pone del lado de Maduro", y aún más en el caso del expresidente español "porque él conoce el tema venezolano y conoce a los presos políticos", ha dicho el líder opositor recordando que "cuando yo estaba preso él iba a visitarme y ha visitado a otros, personas que él sabe que están presos por razones políticas y donde hay un preso político no hay democracia, y en Venezuela no hay uno, hay 400", ha concluido.

Guaidó: "Son cómplices de violaciones de derechos humanos"

Del mismo modo, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha lamentado el respaldo ofrecido por Zapatero a las elecciones parlamentarias del domingo en Venezuela y le ha acusado de ser "cómplice" de los abusos que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro.

En opinión de Guaidó, Zapatero se ha convertido en "abogado de la dictadura" y ha defendido que "no es posible relativizar con la violación de Derechos Humanos" como según él han hecho tanto el expresidente español como el ecuatoriano Rafael Correa, quienes han ejercido de observadores internacionales de los comicios a invitación del Gobierno.

Con ello, se convierten en "cómplices de violación de los Derechos Humanos", ha recalcado. "No entiendo cómo hipotecan lo que les quedaba de prestigio", ha remachado el líder opositor, denunciando que en el país hay desparecidos y que la oposición ha sido objeto de persecución y abusos por parte del régimen de Maduro, al que se ha acusado de haber cometido posibles crímenes de lesa humanidad.