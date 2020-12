Rechazo mundial a la farsa electoral chavista

El fracaso de la jornada electoral en Venezuela este domingo no sólo se ha reflejado por la baja participación de los venezolanos ante el evidente fraude preparado desde el régimen, si no que además ha sido rechazada por gran parte de la comunidad internacional.

Uno de ellos es la Unión Europea, que señaló este lunes que no reconoce el resultado de las elecciones al considerar que no han cumplido los estándares internacionales "mínimos" y se da un plazo hasta enero para definir su relación con la Asamblea Nacional que ahora mismo dirige el presidente encargado, Juan Guaidó.

Según la declaración de los Veintisiete, "la falta de respeto al pluralismo político y la inhabilitación y enjuiciamiento de los líderes de la oposición no permiten que la UE reconozca el proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, y sus resultados como representativos de la voluntad del pueblo venezolano". De esta forma, la UE no reconoce la victoria de la coalición chavista de Nicolás Maduro, que se habría hecho con el 67% de los sufragios, esto según datos del oficialismo.

El alto representante de la Política Exterior, Josep Borrell, dijo que "nadie más que yo ha trabajado para intentar que estas elecciones fueran inclusivas y crear las condiciones para la participación de la oposición y que la UE pudiera reconocer el resultado. Hice mucho, pero no conseguí mucho". Además, anunció que tiene la vista puesta en lo que ocurra el 5 de enero, fecha en la que se instalará la nueva Asamblea. "No la reconoceremos", sentenció.

Desde EEUU

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, expresó su rechazo a la "farsa" electoral orquestada por el régimen "ilegítimo" de Maduro y recalcó que Washington seguirá reconociendo a Guaidó y la Asamblea Nacional que encabeza, confiando en que el resto de la comunidad internacional haga lo propio.

Según el secretario de Estado, "esta farsa no fue sino un intento más para instalar una Asamblea Nacional cómplice y títere, comprometida solo con Maduro, al tiempo que se destruye la única institución democrática que queda en el país verdaderamente representativa del pueblo venezolano".

La región da la espalda a Maduro

Además de la UE y EEUU, más de quince países americanos firmaron una declaración conjunta donde denuncian la falta de legalidad y legitimidad de las elecciones. Los países firmantes de la declaración son Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía.

En el documento, este grupo de países, que incluye miembros del Grupo de Lima, llama a la comunidad internacional a que "se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela".

Los firmantes reiteran que las elecciones se celebraron "sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional".

Contados apoyos

Como era de esperar, los aliados de Venezuela son los que han respaldado estas elecciones. Uno de ellos ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, a quien Guaidó se ha referido este lunes como el "abogado de la dictadura". El expresidente del Gobierno español pidió hace unos días a la UE que reflexione sobre su postura respecto a Venezuela después de las elecciones legislativas. "Respeto a quien no decidió participar, no entiendo a quienes juzgan el sistema sin conocerlo o sin estar aquí y no le dan validez", agregó.

Por su parte, Rusia negó que en los comicios hubiera "graves violaciones" y expresó su confianza de que la nueva Asamblea Nacional se convierta en una plataforma para el diálogo. "No se detectaron graves violaciones", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado.

Otro que respaldó la jornada electoral es Daniel Ortega. El presidente de Nicaragua felicitó a Maduro por la "trascendental victoria" en las elecciones: "Desde Nicaragua siempre bendita y siempre libre, nos abrazamos con las familias, con el pueblo heroico de Bolívar, de Chávez, de Nicolás, pueblo valiente, digno y soberano de esa Venezuela querida, que ayer triunfó frente a todas las modalidades de agresión que han lanzado los enemigos de la humanidad, contra nuestras revoluciones".