Torturas y represión contra los bolivianos antisocialistas: “Nos amenazaron con quemarnos vivos”

"Llevamos semanas llorando. Siento una impotencia enorme por lo que está ocurriendo en mi país", confiesa Carlitos, un joven empresario boliviano que, desde hace doce años, vive en España. Desde Barcelona atiende a Libertad Digital y cuenta horrorizado la ola de terror, impuesta por el partido de Evo Morales, que está viviendo su hermano y su sobrina pequeña en Bolivia.

Manifestante boliviana con su hija en Murcia

Hace dos años Carlitos pudo traer a sus padres a España. Ahora se le hace un nudo en la garganta y, entre lágrimas, cuenta que "será imposible sacar a su hermano del país". El clima que se respira en la sociedad boliviana es de pánico. Pánico a hablar, a ser acusado por los chivatos del partido gobernante, Movimiento al Socialismo. "Siento una gran impotencia. Cuando llegó mi madre a España, hace un par de años, ya traía un cuadro de ansiedad muy grave por lo que estaba viviendo en Bolivia. No se puede hablar. No puedes expresarte, comunicarte con los demás. Mi mejor amigo de toda la vida me ha dicho que tiene miedo a comentar algo porque puede entrar a la cárcel. El vecino te puede escuchar y te puede denunciar".

Bolivianos unidos en España

El ambiente totalitario y las escasas oportunidades de prosperar en Bolivia ha provocado que la inmigración se dispare en un 8% más en España en estos últimos años. En nuestro país residen un total de 878.211 bolivianos, en datos del 2019. En más de una ocasión han salido a manifestar su repulsa al régimen socialista en Bolivia y han mostrado su rechazo por el actual gobierno de España. El pasado domingo 14 de marzo, se concentraron en Cataluña y Murcia para denunciar las persecuciones políticas en Bolivia y pidiendo la liberación de la oposición.

María Núñez, boliviana y trabajadora de una empresa de limpieza, describe a Libertad Digital el contexto tan hostil que viven sus padres en Bolivia. "Están aterrados. Se llevan a gente que son señalados por sus vecinos y algunos incluso desaparecen y no se saben nada más de ellos. Nunca hemos visto algo así", lamenta la boliviana.

Manifestación en Barcelona, el pasado 14 de marzo, contra el partido Movimiento al Socialismo

Igualmente, otro de los activistas bolivianos, Pedro Asenjo, manifiesta con pesar que "no volverá a ver a su familia por muchos años". "No sé si me señalarán y me meterán en la cárcel cuando llegue. No me fío de esta gente. Tampoco me habla claro por teléfono mi madre. No quiere decirme nada. Están muy asustados".

Pese a las manifestaciones, es difícil que los bolivianos den su nombre y apellidos a la prensa. Juan Gutiérrez Alonso, profesor de Derecho administrativo en la Universidad de Granada, estuvo viviendo durante años en Bolivia. Como él mismo admite, probablemente sea la persona en España que más sabe del país andino. "Hay en Europa y España muchos bolivianos universitarios, pero todos tienen pánico a hablar. Porque el régimen es de terror. Muy pocos estudiantes se atreven a dar su nombre porque no saben qué es lo que les puede suceder cuando vuelvan a su país. Ese es el ecosistema en el que nos encontramos. Es horrible esta deriva totalitaria".

El empresario y youtuber boliviano, "Carlitos de España", en una manifestación en Barcelona

Cómo se instaura una dictadura comunista en el siglo XXI

Como narra Carlitos, "la dictadura se les ha echado encima" y cuando han querido darse cuenta era demasiado tarde. "La dictadura ya no viene con tanques. La dictadura viene por el secuestro del poder judicial, de los medios de comunicación, y por la represión, con más impuestos y más miedo. Sin que te des cuenta se llega a un punto en el que ya te acostumbras a los escándalos y corrupción política. Y lo que te parecía un escándalo ayer, ya no te lo parece hoy", se queja.

Carlitos, Pedro y María conocen muy bien a la milicia armada del MAS, los Ponchos Rojos. "Cuando todavía vivía allí, una vez que iba con mi tía, nos encontramos en la carretera con los Ponchos Rojos y nos amenazaron con quemarnos vivos. Imagina ahora, es mucho peor. Tienen total impunidad para hacer lo que quieran. Nos miraron el coche y nos revisaron como si fueran ellos la policía", declara Carlitos.

"Si los Ponchos Rojos te señalan, date por muerto", alerta Pedro Asenjo. Carlitos recuerda los castigos ejemplares que dan. "Esta gente te quema vivo o te flagela delante de todos, como le pasó a un alcalde. Lo llevaron a la plaza y lo torturaron delante de todos. Esta gente está llena de resentimiento y es muy peligrosa. Los Ponchos Rojos están al servicio de Evo Morales. Ellos tienen el control del narcotráfico, de la ocupación, de la expropiación, de las aduanas, del comercio y de todo".

"Mi amigo tuvo un accidente con alguien del partido de Evo Morales y solo rezo para que no le pase nada. Otro chocó con el coche accidentalmente contra una juez y la magistrada lo quería empapelar. Es puro caciquismo. Como lo que le ha pasado a la expresidenta Jeanine Áñez. Allí te mandan a la cárcel sin pruebas, solo porque les da la gana a ellos. Por eso hay tanto miedo entre la gente", explica Carlitos.

Pablo Iglesias y Zapatero

Al igual que sucede con los venezolanos en España, los bolivianos también conocen muy bien a Pablo Iglesias y Zapatero. "Están todos relacionados. Pablo Iglesias está conectado con el MAS. Zapatero, por ejemplo, estuvo en la zona del Chapar para ver los cultivos de coca. Esa zona es como Tijuana, una zona muy conflictiva de narcotráfico y muertes, extorsiones y desapariciones. Hay muchos casos de los cocaleros que son los que siembran la coca. Recuerdo que mataron a un policía y a su mujer. Los descuartizaron y nunca se supo quiénes los hicieron. Son turbas violentas asesinas", informa el joven empresario y youtuber boliviano.

"Los españoles se tienen que dar cuenta del gobierno que tienen. Iglesias viajaba a Bolivia. Nosotros lo veíamos. Ese señor solo trae ruina", critica María Núñez.

Irene Montero, Pablo Iglesias y Evo Morales

"Lo que vivo en España me parece una indecencia. Yo vine aquí huyendo hace más de una década de la represión a los homosexuales en Bolivia. Y por lo que he veo con Pablo Iglesias aquí, y lo que está sucediendo en Bolivia, vi la necesidad de abrirme un canal de Youtube y una cuenta de Twitter bajo el nombre de Carlitos de España. Quiero avisar a los españoles para que conozcan de nuestra viva voz en qué han colaborado Podemos y Zapatero con MAS y Evo Morales. Lo que han logrado es represión. Cuando veo a Iglesias amenazando a Ayuso en Madrid, con meterla en la cárcel, me recuerda a lo que han hecho en mi país. Es el mismo patrón. El otro día el PP pidió perdón a Milhouse (Errejón). Yo nunca lo hubiera pedido disculpas a esta gente".

Pedro Asenjo es claro. "En Bolivia no hubo golpe de Estado. Arce es un dictador. Pablo Iglesias miente igual que sus amigos del MAS. Que los españoles sepan lo que puede hacer esta gente si la oposición en España lo permite".