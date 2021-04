Jeanine Áñez, tras un mes encarcelada: "Esto es sobre la libertad, la democracia y Bolivia"

La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez aseguró este martes que continuará resistiendo lo que considera abusos por parte del Gobierno de Luis Arce, al que criticó por dar prioridad a la "persecución" política y no a asuntos importantes como la vacunación contra la covid-19.

La exmandataria se refirió a estos asuntos en una carta leída por su hija, Carolina Ribera, en un mitin en La Paz al cumplirse un mes de su detención dentro de las investigaciones por la crisis de 2019 que para el oficialismo fue un "golpe de Estado" contra el entonces presidente Evo Morales.

Carta de la expresidenta Jeanine Añez al pueblo boliviano, a un mes de su ilegal aprehensión. pic.twitter.com/p0BQMrCy3Y — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) April 13, 2021

"En este mes he aprendido algo, voy a resistir porque la causa es más grande que mi pena y voy a resistir porque no estoy sola. Mucha gente dentro y fuera de Bolivia ha entendido que esto no es sobre Jeanine Áñez, esto es sobre la libertad, la democracia y Bolivia", señaló la exgobernante en su carta.

Áñez aseguró estar "presa" y "en manos de la dictadura" desde hace un mes por un delito que no cometió y "que nunca ocurrió". También sostuvo que en este mes la Administración de Arce "ha demostrado ser muy buena en la persecución y muy mala en la vacunación contra el virus" y que "ha desplegado talento para el abuso e incapacidad para crear empleo".

La expresidenta interina agradeció el apoyo recibido y deseó "mucha salud para todos", incluidos sus "carceleros". "Duele el abuso, duele la injusticia", lamentó.