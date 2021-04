El acoso contra la expresidenta de Bolivia no cesa: nueva demanda del partido gobernante

Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia encarcelada por el partido de Evo Morales | Twitter

La denuncia fue presentada por el presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, y la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) estará atenta a las investigaciones y acciones de la Fiscalía sobre el caso, dijo a los medios el senador William Tórrez. "Esperamos que en poco tiempo tengamos resultados respecto de esta denuncia formulada en contra de la exsenadora Jeanine Áñez", señaló Tórrez.

Rodríguez informó en la víspera de que hace unos días presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra Áñez por haberse "autoproclamado" presidenta del Senado, la Asamblea Legislativa y el país vulnerando, según dijo, la Constitución y el reglamento del Senado.

Por ello, el MAS la acusa ahora de los supuestos delitos de anticipación o prolongación de funciones, atribuirse los derechos del pueblo, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, sedición, seducción de tropas y conspiración.

Enfermedad renal

Esta situación ocurre mientras Ánez padece una serie de problema de salud. El médico particular de la expresidenta señaló que sufre una enfermedad renal que requiere hospitalización, pero la junta médica penitenciaria no ve necesario que salga de la prisión donde está detenida preventivamente.

El informe del doctor Pavel Angles, difundido el sábado a través de las redes sociales de la ex mandataria, indica que participó de una junta médica el pasado 21 de abril junto a Wilder Huanca, doctor de la cárcel de Miraflores donde está detenida la ex mandataria y Ramiro Gutiérrez, de parte del Gobierno. En la reunión Huanca sostuvo que en el penal existen las condiciones para que reciba ese tratamiento y que no está de acuerdo con su salida de prisión.