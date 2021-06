La Iglesia venezolana denuncia que el chavismo vacuna a los que tienen "afiliación política"

En una entrevista ofrecida al portal Vatican News, Mario Moronta señaló cuáles era los problemas en Venezuela en torno al covid-19 y al proceso de vacunación organizado por el régimen de Nicolás Maduro.

El obispo de la Diócesis de San Cristóbal, en el estado Táchira, y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, pidió no politizar ni partidizar la vacunación contra el covid-19: "No es un problema político ni de carácter partidista, aunque lamentablemente en eso lo han convertido los grupos que están en el debate político".

Moronta recordó la situación del sistema de salud en Venezuela: "No hay camas en los hospitales, las estructuras están colapsadas, no hay medicinas y tampoco un plan claro de vacunación por parte del gobierno para paliar los contagios que siguen aumentando". Además, dijo que "en varias regiones se iba a vacunar a médicos y personal de salud, pero eso no se ha cumplido. Se está vacunando a los que tienen una afiliación política en el oficialismo y también a personas que quizás no lo requieren con urgencia".

La situación en Venezuela es grave ante la presencia de nuevas variantes del virus. El obispo advirtió que "estamos viviendo un aumento de casos de covid. Muchos de los enfermos están siendo atendidos de manera ambulatoria en sus casas, sobre todo en los estados de Zulia y Yaracuy, así como en algunas partes de la región capital".

La semana pasada, el ministro de Salud indicó que el 90% del personal sanitario del país estaba vacunado, algo que fue inmediatamente desmentido por el propio sector. Organizaciones nacionales e internacionales señalan que Venezuela es el país de Latinoamérica con menor número de personas vacunadas. La ONG Médicos Unidos de Venezuela informó de que sólo el 42% de los médicos venezolanos recibió, al menos, una dosis de la vacuna contra la covid-19.