El lapsus de López Obrador al recibir a Kamala Harris: "Presidente Kabala, mucho gusto"

Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, realizó este martes una visita oficial a México, última escala de su paso por la región. Más allá de los temas que se tocaron, las redes sociales centraron sus comentarios en el error que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cometió cuando recibió a la estadounidense.

En el momento en que Harris llegó al Palacio Nacional de Ciudad de México, López Obrador sólo se puso la mano al pecho en señal de respeto y dijo "Presidente Kabala, mucho gusto". La vicepresidenta solo atinó a responder "mucho gusto, it's very good to see you".

En lo estrictamente político, ambos gobiernos acordaron, entre otros puntos, abordar conjuntamente las "causas fundamentales" de la migración procedente de Centroamérica, combatir la trata de personas y entablar una alianza para resolver las desapariciones. Además, volverán a citarse en septiembre para mantener un "diálogo económico de alto nivel", así como otro en materia de seguridad.

Harris calificó como un "éxito" su viaje a México y Guatemala porque consiguió "acuerdos específicos" para el desarrollo y la migración. "¿Considero este viaje un éxito? Sí lo hago", manifestó Harris en una rueda de prensa en un hotel de Ciudad de México, en el que fue su último acto público antes de regresar a Estados Unidos.