Denuncian que Perú es víctima del Foro de Sao Paulo, "experto en cometer fraude"

Varios días después de la segunda vuelta de las elecciones en Perú, las autoridades electorales aún no han declarado un ganador ante la gran cantidad de recursos presentados por ambos partidos y las denuncias de irregularidades.

El pasado miércoles, Fuerza Popular presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones una petición de nulidad de 802 actas de votación, es decir unos 200.000 votos. Además, también pidió la revisión de 1.200 actas observadas. Esto cuando ya se tiene el 100% de las actas procesadas, con un 50.17% para Pedro Castillo, del partido de extrema izquierda Perú Libre, y 49.83% para Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lo que representa una diferencia de apenas 60.259 votos.

Sin embargo, más allá de las decisiones que deben tomar las autoridades electorales, varios frentes apuntan no sólo a irregularidades en las mesas electorales, sino a un plan para alterar los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio.

En un texto publicado en su página, la senadora colombiana María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, el mismo del presidente Iván Duque, señala directamente al Foro de Sao Paulo, un grupo de partidos de izquierda que el propio presidente de Brasil, Jair Bolsonaro describió como un grupo "creado por Fidel Castro, Lula, FARC, entre otros partidos de izquierda y facciones criminales que intentan dominar América Latina".

#Columna | El Foro de Sao Paulo organizó el fraude en Perú Quiero denunciar formalmente que el Foro de Sao Paulo cuenta con un equipo itinerante, experto en cometer fraude, que viaja a nuestras naciones cada vez que hay una elección.https://t.co/UVaJalvzPH — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 11, 2021

Cabal dice que este grupo "cuenta con un equipo itinerante, experto en cometer fraude, que viaja a nuestras naciones cada vez que hay una elección" y detalla que "su función es detectar las debilidades del sistema electoral, para favorecer a sus candidatos mediante artimañas". La senadora dice que esto ya ha ocurrido en otros países como en Bolivia, Nicaragua y Venezuela pero que además "ahora pretenden salirse con la suya en el Perú".

Entre sus argumentos, recuerda un video mostrado en una comparecencia ante los medios por Keiko Fujimori, en donde "un dirigente del partido comunista Perú Libre instruía a los militantes a adjudicarse todos los votos de las mesas, en donde no hubiesen testigos del partido de Fujimori, Fuerza Popular". También recuerda que el partido de Castillo "impugnó –deliberadamente y de mala fe– centenares de actas que daban el triunfo a Keiko".

Otro paso importante, y que ha sido evidente en estas últimas horas, es la coordinación de varios de los miembros del Foro de Sao Paolo para felicitar a Castillo por su triunfo, algo que no ha sido anunciado por el momento: "Alberto Fernández, Daniel Ortega, Luis Arce, Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, y la propia página electrónica del Foro de Sao Paulo".

Finalmente, recuerda que "afortunadamente, 23 expresidentes de Iberoamérica, pertenecientes al grupo IDEA, han dado luces sobre lo que las instituciones peruanas deben hacer: no dejarse presionar por el Foro de Sao Paulo y no declarar un ganador hasta tanto no se revisen todas las irregularidades denunciadas".