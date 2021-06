Fujimori encabeza un mitin de protesta contra el fraude ante miles de seguidores

Keiko Fujimori se dirigió a sus partidarios desde un estrado instalado en un camión que mostraba un gran lema que decía "democracia sí, comunismo, no". Mientras sus seguidores gritaban "no al fraude" y "respeta mi voto", la candidata del partido Fuerza Popular agradeció a los colectivos que organizaron la manifestación "para pedir que se respete su voto".

"Esta es la expresión más democrática de lo que representa el 50% de peruanos", afirmó antes de decir que ella quiere que su país tenga "un cambio, pero un cambio hacia adelante", el lema que usó durante su campaña electoral.

Desde allí reiteró que desde el lunes pasado su partido comenzó a recibir denuncias de ciudadanos de "centenares de irregularidades" presuntamente cometidos durante el balotaje y que, por ese motivo, su partido presentó más de 800 pedidos de anulación de votos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Fujimori señaló que el partido de Pedro Castillo, Perú Libre, no quiere que se analicen estas solicitudes de nulidad "porque tienen la conciencia sucia". "He señalado claramente que respeto a los órganos electorales, no los insulto ni los amenazo como hacen los contrincantes, pero lo que queremos es que haya una elección transparente", reiteró.

La candidata también aseguró que es una persona que "jamás" se rinde y le pidió a sus seguidores que se mantengan "alerta" porque "esa es la mejor garantía para defender nuestra democracia, las instituciones, las libertades, la paz y el futuro de nuestro país".

Mientras la candidata se dirigía a sus simpatizantes, la Oficina Nacional de Elecciones (ONPE) actualizó las cifras de las actas contabilizadas de los comicios del pasado domingo, que al 99,925% otorga una ventaja de 49.710 votos a Castillo sobre Fujimori. En porcentaje de votos válidos, el candidato del partido Perú Libre ha recibido, hasta el momento, el 50,141 % del sufragio y la candidata del partido Fuerza Popular el 49,859 %.

El pequeño porcentaje de votos procesados pero aún por contabilizar está comprendido en 65 actas que deben ser revisadas por el JNE por presentar algún error material, impugnación o falta de firmas, entre otros asuntos.

Sin embargo, el JNE no proclamará al ganador de los comicios hasta que se revisen los cientos de pedidos de nulidad de actas impulsados, en su mayoría, por Fujimori, tras haber denunciado que se ha querido cometer un "fraude en mesa" durante el balotaje. Expertos en temas electorales señalan que este proceso puede tardar entre una y dos semanas, tras lo cual JNE podrá proclamar a un ganador de los comicios.