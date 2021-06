Vargas Llosa confía en la victoria de Fujimori y dice que va "a reconocer el resultado"

"Creo que es la instancia que debe intervenir en este caso es la máxima autoridad para determinar si hubo fraude o no hubo fraude", remarcó Mario Vargas Llosa al señalar que aún no se debe emplear esa palabra para referirse a lo que sucede en Perú.

El peruano ratificó en una entrevista concedida desde Madrid al Canal N su apoyo a Keiko Fujimori, si bien indicó que las informaciones que tiene sobre la crispación política que afronta su país "son muy parciales, insuficientes, para tener una idea clara de lo que está ocurriendo en Lima".

Vargas Llosa señaló que Fujimori le ha asegurado que existen "muchísimos indicios de que las actas (de votación) han sido alteradas y ha sido víctima de estas alteraciones y por eso pide el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se pronuncie". A pesar de reiterar que se debe dejar que el JNE cumpla con resolver las impugnaciones que ha hecho el fujimorismo a cientos de actas de votación, también consideró "algo incomprensible" que el organismo haya ampliado el plazo para recibir esas solicitudes y dado marcha atrás pocas horas después.

El escritor reiteró que el JNE "es la institución en la que los peruanos deben confiar, porque es la institución que tiene el poder de decisión al respecto". "Creo que el JNE está en condiciones de pronunciarse al respecto de una manera persuasiva y clara", remarcó.

Agregó que el organismo electoral "debe justificar o no la palabra fraude" que alegan Fujimori y sus seguidores, aunque consideró que esta "es una palabra muy peligrosa". "Quizá sería prudente, mientras el jurado no se pronuncie al respecto, no plantear la palabra fraude", acotó.

Vargas Llosa también salió al paso de la polémica suscitada por una llamada telefónica que recibió del presidente de Perú, Francisco Sagasti, y negó que éste haya tenido alguna intervención "indebida" al llamarlo para hablar sobre la situación en su país. "El presidente no intentó influir sobre mi en absoluto para que yo pidiera a la señora Fujimori que aceptara el resultado electoral", dijo.

Detalló que Sagasti "estaba muy preocupado por el clima de exacerbación que notaba en las calles del Perú" y le "propuso intervenciones con los dos candidatos para que apaciguaran un poco el clima existente". El escritor reveló que le respondió que no podía intervenir porque él está "claramente a favor de la señora Fujimori", una posición que el mandatario "aceptó".

Consideró que Pedro Castillo y el fundador del partido comunista Perú Libre, Vladimir Cerrón, "proponen cosas disparatadas y absurdas" sobre el manejo del país y su economía. "Si este candidato sube a la presidencia, la catástrofe que van a soportar todos los peruanos será inconmensurable y tendrá mucho que ver con la que vive Venezuela", enfatizó.

El escritor consideró, sin embargo, que "todavía hay un chance de que gane la señora Fujimori" y reiteró que "desde luego, en un espíritu de concordia, de aceptación de la legalidad, debemos dejar trabajar al JNE para que opine con toda la calma necesaria". Pese a la crispación, Vargas Llosa aseguró que una vez que el organismo proclame al ganador "indudablemente" va "a reconocer el resultado".