Elecciones Perú: "Castillo no ha ganado aún. Tenemos pruebas del fraude electoral del comunismo"

"Quiero dejar claro a los españoles que Pedro Castillo no ha ganado todavía. El comunismo ha perpetrado un fraude electoral en las mesas y tenemos las pruebas que demuestran que se infiltraron y firmaron falsamente actas manipuladas", revela Lourdes Flores, excandidata a la presidencia de Perú en las elecciones de 2001 y 2006, a Libertad Digital en exclusiva.

El comunista Pedro Castillo, del partido Perú Libre, con el 100% escrutado se ha impuesto a Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, por muy poca diferencia. Con la totalidad de actas de votación contabilizadas, Castillo ha obtenido 8.835.579 de votos, tan solo 44.058 votos más que Fujimori, a la que han votado un total de 8.791.521 electores.

El pasado domingo 6 de junio fueron llamados a las urnas más de 25 millones de peruanos. Se contabilizaron más de un millón de votos nulos, que corresponden al 5,8 % del total de emitidos, y 121.477 en blanco, que representan el 0,64 %, según el informe de la ONPE. (Oficina Nacional de Procesos Electorales).

Firmas falsas y trasvase de votos

Un resultado electoral que, para la candidata de derechas, no queda ninguna duda de que está manipulado. Y, además, asegura que tienen los documentos que lo demuestran. Las evidencias de fraude que tienen en su poder Fujimori ya han sido presentadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que tendrá ahora la tarea de analizar las solicitudes de nulidad para confirmar si Castillo ha ganado las elecciones sin cometer un delito de fraude. No obstante, el candidato de extrema izquierda ya se ha adjudicado la victoria:

"Un nuevo tiempo se ha iniciado. Millones de peruanos se han alzado en defensa de su dignidad y justicia. Gracias a los pueblos de todo el Perú que desde su diversidad y fuerza histórica me han brindado su confianza. Mi gobierno se deberá a toda la ciudadanía.#PalabraDeMaestro", se podía leer en su cuenta oficial de Twitter.

Un nuevo tiempo se ha iniciado. Millones de peruanos/as se han alzado en defensa de su dignidad y justicia. Gracias a los pueblos de todo el Perú que desde su diversidad y fuerza histórica me han brindado su confianza. Mi gobierno se deberá a toda la ciudadanía.#PalabraDeMaestro pic.twitter.com/sOt6GResPI — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) June 15, 2021

Estas declaraciones del candidato de extrema izquierda chocan con el sentir con la mitad de la población peruana que ha salido a las calles a comenzar lo que ya denominan como "la defensa de la democracia", bajo el lema de "el comunismo va a caer".

Los peruanos salen a la calle a denunciar fraude electoral

Lourdes Flores, referente del centro derecha en Perú, avisa de que la batalla solo acaba de empezar. "Están pendientes 800 pedidos de nulidad y muchas actas que componen en números gruesos un total de 200.000 votos.Castillo no ha ganado aún. Tenemos pruebas del fraude electoral del comunismo. Tenemos constancia que se falsearon las firmas y se suplantaron a los miembros de mesa".

La abogada peruana explica que los comunistas han perpetrado "un fraude sutil en los lugares más apartados", sacando una diferencia de 44.058 votos, "para que no se note".

"Esto ha ocurrido en las zonas rurales del país, lugares con menos control. También hemos comprobado estadísticamente que todas las mesas que tenían votos en blanco, todos, súbitamente, han pasado a ser votos para Pedro Castillo. ¿Cómo es eso? Hay un aumento por encima del promedio estadístico y hay un claro e irregular trasvase de votos de blancos a él", defiende Flores.

A los tribunales

Lourdes Flores, abogada y política, doblemente candidata a la presidencia de Perú

Tras los comicios, las miradas están puestas en las autoridades electorales. Pero existen grandes dudas sobre si este organismo no será sobornado o chantajeado por los comunistas, por lo que los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) están en tela de juicio y muchos peruanos no se fían ni un pelo.

Para Lourdes Flores, el Jurado Nacional de Elecciones está cuestionado porque uno de sus integrantes tuvo un claro pasado izquierdista, "aunque todo el mundo tiene derecho a tener sus ideas", señala la excongresista. La abogada insiste: "Las evidencias encontradas revelan que hay un deber de la Autoridad Electoral de indagar los hechos y garantizar el resultado electoral. Estamos esperando a que resuelva que hubo irregularidades. Está en juego a legitimidad del próximo Gobierno".

La cuestión es que por parte de los defensores de Castillo ya han lanzado amenazas contra la Autoridad Electoral en un comunicado al más puro estilo del terrorismo de Sendero Luminoso. En él manifiestan que deben proclamar a Castillo como presidente o habrá un "conflicto social" en las calles del que no se hacen responsables.

Amenazas de los comunistas a la Autoridad Electoral para que proclame a Castillo como presidente

Quedan por delante dos semanas intensas. Buena parte de los peruanos saben lo que Pedro Castillo trae consigo y no están dispuestos a que sus votos hayan sido anulados o manipulados en las mesas.

Por ello, Keiko Fujimori está dispuesta a ir hasta el final. En el caso de que la JNE indique que no hubo fraude electoral, el siguiente paso sería acudir a los tribunales, tal y como adelanta Lourdes Flores a Libertad Digital. "La derecha no descarta acudir a los tribunales si las autoridades electorales termina por dictaminar que no hay evidencias concluyentes de amaño en las mesas de votación", indica la excandidata a la presidencia.

"La izquierda internacional está detrás del fraude"

Los fujimoristas acusan del "plan organizado para robar el Perú" a la izquierda internacional conformada por los miembros del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, este último compuesto por políticos españoles alineados con el comunismo iberoamericano como el expresidente Rodríguez Zapatero.

Lourdes Flores explica a este diario que su país es un caramelo para los comunistas por sus recursos naturales y su posición geoestratégica. "El Perú ha sido una resistencia a la sana economía de América del Sur. Su alianza con Colombia, Chile, México, la alianza del Pacífico, la firma de los tratados de libre comercio con Europa han enervado al Foro de Sao Paulo, con Nicolás Maduro a la cabeza, y el Grupo de Puebla", manifiesta la exdiputada. Estos organismos son conocidos como "el eje del mal", el eje de la pobreza, los narco-regímenes, la corrupción y la miseria comunista.

José Luis Rodríguez Zapatero, Nicolás Maduro y Evo Morales

La política de centro derecha tiene claro que Castillo ha sido ayudado por estas fuerzas políticas relacionadas con la izquierda y el narcotráfico. "Existe un gran afán de la izquierda internacional, de la izquierda castrochavista de poner un pie sobre Perú. Tienen el control sobre Venezuela, Bolivia, Argentina…El Perú es un caramelo que ansían desde siempre. Quieren una presencia política en Perú. Aquí ha habido una penetración inteligente y selectiva para producir esta pequeña diferencia en el resultado electoral y la izquierda internacional está detrás".

Cabe recordar que, a finales de 2019, Nicolás Maduro se mostraba orgulloso y declaraba ante los medios que estaban "cumpliendo el plan", sin especificar a qué se refería porque no podía "decir más".

Piden apoyo a España

Lourdes Flores, como vicepresidenta del Centro Democrático Internacional, presidido por el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, hace un llamamiento urgente al Partido Popular y a Vox en España para que "se hagan eco del fraude electoral que intentan cometer los comunistas" y "apoyen a los demócratas".

Keiko Fujimori alerta del grave peligro que supondría que los de Castillo consumaran el golpe de Estado encubierto. Para Flores "es un gran riesgo asumir un Gobierno ilegítimo que introducirá en las instituciones movimientos terroristas", lamenta la letrada.

Además, Flores no entiende el motivo por el que muchos medios españoles, como la Agencia EFE, estén difundiendo que Fujimori no tiene pruebas de fraude, comportándose informativamente como en el caso de las pasadas elecciones estadounidenses, en las que acusaron al expresidente Donald Trump, desde el primer minuto, de no tener ninguna prueba.

"Un peligroso castrista de los 60 trasnochado"

La abogada también critica que buena parte de la prensa internacional y, en concreto, la española, esté perfilando una imagen edulcorada de Pedro Castillo, pintándolo como un socialista moderado "cuando no lo es", asevera.

"Castillo no ha sido ajeno al terrorismo de Sendero Luminoso y cómo sus miembros han penetrado en ciertas instituciones peruanas. Con este comunista estaremos en manos de las acciones de los cocaleros y los narcotraficantes con vínculos iraníes y Hezbolá. No podemos dejar alegremente que se consolide el fraude y destroce la democracia peruana. No vamos a dejar la lucha. Esto es ya es una cuestión de seguridad nacional, eso es un gran riesgo que el corredor andino asuma estas influencias ideológicas tan peligrosas. Esto sería muy penoso".

Pedro Castillo celebra su victoria sin estar confirmada

Flores invita a los periodistas españoles que confunden a Castillo a que indaguen en su vida, porque podrán comprobar lo que representa:

"Castillo fue un líder sindical del magisterio peruano. Se alió con un sector radical ideológico, el CONARE (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú) que tendió puentes a Sendero Luminoso. Él tiene una mentalidad del castrismo de los 60. Sus mensajes son absolutamente trasnochados, quieren endulzarlo, pero no. Hay muchos riesgos geopolíticos de un país ubicado en el centro de Sudamérica, con un gran potencial de recursos naturales. Quieren ejercer un dominio muy vinculado al boliviano de Evo Morales. Por eso han cometido fraude. Pero no lo vamos a permitir", concluye la política peruana.