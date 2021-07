Elecciones Perú: el Jurado da la razón a los comunistas y niega que haya firmas falsificadas

Recta final en el análisis de las pruebas de fraude electoral presentadas por el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, y abogados demócratas independientes de Perú. Los ánimos están caldeados puesto que los miembros del Jurado Nacional Electoral (JNE) han expresado su deseo de terminar cuanto antes, pese a quien le pese.

Julio César Castiglioni, abogado del partido de derechas de Fujimori, se teme lo peor de los comunistas y sabe que están enfrentándose a una hidra de decenas de cabezas, aún más, después de conocerse que la operación de fraude electoral que vienen denunciando se habría producido a gran escala, no solo en las mesas electorales. De este modo, funcionarios y terroristas de Sendero Luminoso habrían sido pagados para articular el amaño electoral sin levantar sospecha, según la investigación publicada en el diario El Comercio.

"Pedimos justicia electoral. Ustedes, miembros del jurado, están en ese cargo para impartir justicia", exigía el letrado y agregaba, "debe acarrear la nulidad", pedía Castiglioni a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones.

Pero los miembros del JNE no parecen estar muy comprometidos con la búsqueda de la verdad electoral, al menos, con la verdad que exigen los de Fujimori. Ya lo avisó en su carta de renuncia, como miembro del Jurado Nacional Electoral, el magistrado Luis Arce: "Las denuncias por un supuesto fraude, así como la falta de transparencia y ausencia de disposición por parte del presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, para hallar la verdad electoral, evidencian cuestionables intenciones de decidir el destino de nuestra nación sobreponiendo los formalismos sobre la justicia y la verdad electoral", indicaba refiriéndose a la corrupción que había detrás del JNE y que hacía muy difícil que se supervisaran justamente las evidencias de fraude electoral presentadas.

Ahora, tal y como adelantó Arce, el magistrado Salas ha negado los recursos de Fujimori sobre la falsificación de firmas que terminaban por sumar votos para el comunista Castillo. Salas le consultó al abogado fujimorista si el informe pericial de parte presentado contaba con el cotejo de firmas del titular de la firma. El letrado señaló que no y que "debió haberse hecho".

Sin embargo, en lugar de dictaminar un informe que coteje las firmas de votantes con el fin de esclarecer los hechos, el magistrado ha venido a concluir que lo mejor es terminar ya con todo el asunto del fraude y proclamar al presidente. El resto de miembros del Jurado lo han apoyado y de este modo se ha negado la supervisión de dichas actas.

"Aquí la verdad electoral es que hay que cerrar el proceso y declarar a un ganador en un plazo razonable", dijo Salas. Pero lo que ha dejado perplejos a los fujimoristas y asesores independientes ha sido la excusa que ha dado el JNE para no investigar las firmas supuestamente manipuladas. "No existe disposición alguna que prohíba al ciudadano hacer una grafía distinta a su propia firma", remitió el Jurado. Es decir, que los miembros ven normal que haya firmas sustancialmente distintas.

Fuentes del entorno de Fujimori consultadas por Libertad Digital, y que lideran las impugnaciones, han criticado duramente esta postura y han afirmado que es un verdadero escándalo que el JNE acepte que existan firmas que no se parecen pero que no las admita como pruebas porque, según los magistrados, "lo importante es acabar con el proceso electoral cuanto antes". Tal y como han asegurado dichas fuentes, lo que el JNE quiere es proclamar a Castillo presidente cuanto antes y dictaminar una vez supervisadas las 332 apelaciones que no existe fraude electoral.

De hecho, el JNE ya ha adelantado que su intención es que en unos días todo termine y proclamen al ganador presidencial el próximo 15 de julio. Sobre ello, los ciudadanos peruanos anticomunistas siguen saliendo a protestar diariamente y Fujimori ya ha avisado que van a seguir luchando por demostrar que los comunistas de Perú Libre y su Foro de Sau Paulo "quieren robar el Perú".