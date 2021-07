Firman en Perú un cambio de Constitución sin saberlo: "Los comunistas engañan diciendo que es para una vacuna"

Alarma en Perú. El país, que todavía se encuentra inmerso todavía en una batalla judicial contra el fraude electoral, afronta otro grave escándalo, nuevamente perpetrado por los colaboradores de Perú Libre, el partido del candidato presidencial de extrema izquierda Pedro Castillo. Los fujimoristas han denunciado otra táctica de los comunistas para cambiar el régimen constitucional actual. El escándalo es mayúsculo y un vídeo demuestra ahora cómo se está engañando a los peruanos que pasean por la calle. Nadie podía imaginarlo, pero los han pillado.

En las imágenes, se aprecia a un grupo de personas recogiendo firmas en unas plantillas. En la carpa montada para tal fin aparece en un cártel con el rostro del médico Manolo Fernández, un doctor peruano que trabaja desde hace meses para hacer una vacuna peruana contra el Covid-19 en sus laboratorios de biogenética. Bajo el lema "Yo apoyo la vacuna peruana y tú?", los transeúntes firman supuestamente para promover la investigación de Fernández. Sin embargo, nada de esto es cierto. La realidad, tal y como se aprecia en la secuencia, es que en la cabecera del folio en el que firman aparece el símbolo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por lo que los ciudadanos no están firmando para apoyar el laboratorio de Fernández, pero no lo saben puesto que esconden esa información. Simplemente, no la muestran.

Rápidamente, el laboratorio Farvet SAC, del que el médico Manolo Fernández es gerente, ha negado por completo el vínculo con la recolección de firmas ciudadanas a fin de reanudar las fases clínicas de la vacuna contra la Covid-19. A través de un comunicado urgente, aclararon que los promotores de esta iniciativa "no los representan y no son trabajadores de la empresa".

El doctor Fernández no tenía ni idea que los comunistas estaban recogiendo firmas usando su rostro en las furgonetas

Los fujimoristas y abogados independientes, como el exvicepresidente de Perú, Francisco Tudela, explican cuál es el maquiavélico trasfondo de este engaño a pie de calle.

Cambio constitucional

"Los comunistas engañan diciendo que es para una vacuna. Recogen firmas auténticas para hacer su referéndum para una Asamblea Constituyente. Si el 1% de los electores firman esas planillas, el Congreso tiene que debatir un cambio constitucional para permitir elecciones para una Constituyente, tal y como se hizo en Chile. Esto, con Castillo en el poder, llevará a amenazas contra el Congreso. Y los diputados pueden flaquear", informa el exvicepresidente Tudela a Libertad Digital.

Para llevar a cabo la treta, fuentes cercanas a Fujimori manifiestan que el comunista Castillo fue a ver hace tres semanas al doctor Manuel Fernández a sus laboratorios de biogenética. "Pedro Castillo anunció que Fernández había aceptado formar parte de su equipo. El doctor Fernández, furioso, negó públicamente lo dicho por Castillo. Ahora, tres semanas después, aparecen estos kioskos con la foto del pobre Fernández y piden firmas para la "vacuna peruana", que, claro, no requiere ni media firma, sino más fondos. La astucia de esta gente no tiene límites y Fernández no tiene cómo responder, pues las plantillas que la gente firma no tienen título ni texto. La visita de Castillo no era tan inocente. Es un psicosocial perfecto", describe Tudela a este diario.

Un paquete de tallarines por firma

El vídeo además ha generado desconfianza hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE. Saber cómo llegaron hasta estos tenderetes de firmas las plantillas de este organismo electoral es otra de las incógnitas. "No se sabe si fueron conseguidos allí legal o ilegalmente, pero la gente engañada firma sin darse cuenta. Les regalan un paquete de tallarines por firma. Es la corruptela más increíble y audaz que he visto en mi vida", argumenta el exvicepresidente peruano.

Además, Tudela alerta de que esta farsa es la misma que están llevando a cabo los comunistas en otros países hispanoamericanos para provocar un cambio de régimen. "Los neocomunistas latinoamericanos han desarrollado estas técnicas en Venezuela, Bolivia, Argentina, etc.; sus laboratorios. Hoy deben tener un manual encuadernado con pergamino y hierros de oro con las instrucciones", concluye.