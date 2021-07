Yolanda Díaz demuestra sin querer que Cuba es una dictadura

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se las ha visto y deseado este miércoles en el programa La Hora de la 1 de TVE para eludir un posicionamiento claro por su parte con respecto a las protestas en Cuba. Y cuando parecía que la vicepresidenta segunda había salvado los muebles, se ha topado con la pregunta de un periodista que ha reventado por completo el argumentario oficial de Unidas Podemos.

Díaz ha comenzado argumentando que los estándares de la ONU son los que establecen qué se considera una democracia, y en ese sentido, "la ONU defiende la libertad de manifestación y de expresión", ha señalado la ministra. Con respecto a Cuba, Díaz considera que España debe "jugar un papel como el que está haciendo el ministro de Exteriores, de ayuda a ese pueblo, y también el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas en lo que tienen que ver con el bloqueo que existe hoy en Cuba".

Además, al igual que sus compañeros de partido, también ha pedido al gobierno de Díaz-Canel que respete los derechos fundamentales y libere a los periodistas detenidos: "Yo lo que creo es que la libertad de expresión y de manifestación ha de respetarse siempre. Y en relación a los periodistas que están detenidos, desde luego pido la liberación inmediata".

En todo momento, Díaz ha evitado posicionarse sobre si considera que Cuba es o no una dictadura comunista y únicamente se ha limitado a insistir en que "las democracias las definen los estándares de la ONU".

Uno de los periodistas ha pedido mayor claridad a la ministra y ha insistido: "Los estándares de la ONU hablan de respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, libertad de expresión y opinión, lo cual no se cumple en Cuba. También de la celebración de elecciones periódicas libres un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas; separación e independencia del poder judicial; medios de comunicación libres independientes y pluralistas, que obviamente tampoco se cumplen. En base a esto, ¿debo entender que lo que usted dice es que, tal y como dice la ONU, Cuba no es una democracia?".

Visiblemente incómoda, Yolanda Díaz ha señalado: "Conozco los estándares de las propias Naciones Unidas y creo que he sido clara. (...) La clave es el respeto a los derechos fundamentales en Cuba y en cualquier país del mundo. Y a mí no me va a oír cuestionar los derechos de los niños y las niñas cómo hace Vox", ha afirmado la ministra. "Creo que hay que liberar a las periodistas que están detenidas, lo digo con claridad, y digo también que deben respetarse la libertad de expresión y de manifestación y aquí lo dejo", ha concluido Díaz.