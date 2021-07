Excarcelan a Camila Acosta, corresponsal de 'ABC' en Cuba

La periodista Camila Acosta. | Cubanet

La periodista y corresponsal de ABC en La Habana (Cuba), Camila Acosta, ha sido excarcelada este viernes en torno a las 10.30 horas (hora local).

Así lo ha confirmado la propia periodista al diario del grupo Vocento, minutos después de dejar la estación policial Diez de octubre y Acosta, donde ha permanecido detenida. Según ha informado ABC, su corresponsal pasa ahora a arresto domiciliario.

Acosta fue arrestada el pasado lunes cuando salía de su domicilio en La Habana para hacer un trámite personal, según informó ABC. Horas antes de que se produjera el arresto, la periodista había estado cubriendo las protestas que se están produciendo en la capital cubana contra el régimen castrista gobernado por Miguel Díaz-Canel.

La periodista tenía bloqueado el acceso a internet y a la aplicación de mensajería instantánea 'WhatsApp' desde la última hora del domingo motivo que "justificaba", según ABC, que no respondiera a los mensajes y llamadas.

Según confirmó su padre días después, la trasladaron a un temido centro de retención de la dictadura y el régimen cubano iba a procesarla por 'desacato' y 'desorden público', mientras que la propia Camila explicaba que antes de excarcelarla querían que firmara un documento aceptando el cargo de 'desorden público', que conlleva la sanción de una multa. "Yo me he negado porque no he hecho nada. Solo ir a la manifestación para cubrirla", ha asegurado.

La detención de la corresponsal del diario español ha provocado un movimiento de apoyo y de peticiones de libertad procedentes de distintos ámbitos, desde el Gobierno de España hasta el senador republicano Marco Rubio.