Gritar "Patria y vida", delito de "instigación" para la dictadura de Cuba

Ya en el mes de junio, la dictadura cubana reforzó la represión contra la oposición con violentos arrestos y en aquel momento algunos medios revelaron información y mostraron imágenes acerca del acoso que sufrían los artistas que habían participado en "Patria y Vida", una canción convertida en himno por la libertad y en contra de la dictadura. En ella se dice: "Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada. No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida".

Es justamente el título de este tema el que han elegido miles de cubanos como uno de los lemas de las manifestaciones que se suceden desde el domingo: "Patria y Vida". Estas expresiones de los ciudadanos han llevado a una nueva ola represiva del régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel, que por el momento deja más de 200 detenidos y/o desaparecidos.

Al grito de "¡Elecciones libres!" y "¡Patria y vida!" protestan habitantes de San Antonio de los Baños en Cuba https://t.co/6ZMn7cK1T6 pic.twitter.com/LeA7pyIHIK — Monitoreamos (@monitoreamos) July 11, 2021

El rechazo de la libertad de expresión por parte de la dictadura es tal que ahora han calificado el lema "Patria y Vida" como un delito. En un programa televisivo dedicado a desprestigiar las protestas, según señala el portal Cibercuba, Moraima Bravet Garófalo, jefa de la dirección general de la investigación criminal del Ministerio del Interior de la dictadura, señaló que el grito de "Patria y Vida" es "instigar al desorden". El propio presentador agregó que se trata de una "instigación al delito" y que es un "delito serio".

El propio director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, mencionó este hecho a través de su cuenta de Twitter y además denunció que "Anyelo Troya, quien grabó parte del videoclip de 'Patria y Vida', está preso desde el domingo. (...) Su familia no ha podido hablar con él. Exigimos su liberación".

Anyelo Troya, quien grabó parte del videoclip de "Patria y Vida", está preso desde el domingo. Lo detuvieron cuando tomaba fotos de las protestas. Al parecer, lo tienen incomunicado en la cárcel de Cien y Aldabó. Su familia no ha podido hablar con él. Exigimos su liberación. pic.twitter.com/b8weLBwIJX — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) July 15, 2021

Imágenes de violentas detenciones

Pese a que los servicios de internet y el acceso a redes sociales se mantienen restringidas, algunos periodistas y activistas logran mostrar imágenes de las violentas detenciones de la dictadura que ha lanzado a la calle a todas sus fuerzas de choque como los "Boinas Negras", grupo de élite que la dictadura utiliza para reprimir.

Eso es lo que ha hecho el periodista y bloguero Yusnaby Pérez en su cuenta de Twitter con vídeos que demuestran el alto nivel de agresividad y represión que utilizan las fuerzas policiales del régimen.

Esto está pasando en #Cuba. Los cuerpos del régimen están reprimiendo violentamente a manifestantes pacíficos que piden LIBERTAD.#SOSCuba

Cortesía: @CubaAdn pic.twitter.com/pK1vQkp5bt — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) July 15, 2021

De igual manera, la periodista Yoani Sánchez, que dirige el portal 14ymedio, utilizó su cuenta para mostrar también imágenes muy similares.