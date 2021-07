Rosa Díez pide intervenir en Cuba: "¿Por qué no organizan Vox, PP y Cs una visita?"

Rosa Díez ha hablado de la dramática situación que vive el pueblo cubano masacrado por la dictadura comunista, "están matando a chavales a los que se llevan de sus casas delante de sus familiares".

Por ello ha querido dedicar #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico a "honrar y defender a nuestros amigos los demócratas cubanos" y ha pedido "solidarizarse activamente, no sólo con palabras". De esta forma, ha añadido, "hay que señalar a los que nos avergüenzan cada día como el Gobierno de España" porque los cubanos "tienen que saber que no somos el Gobierno de España, que nos controla y destruye, pero que no representa ni el sentimiento y ni la voluntad de los españoles de luchar por la libertad no sólo dentro de nuestras fronteras".

Ver a los ministros de este nuevo gabinete, "nuevo pero lo mismo mientras esté Sánchez, se niegan a calificar de dictadura a la dictadura nos avergüenza". Ante esto ha dicho que los españoles no podemos guardar silencio porque "callar cuando se está asesinando a los que gritan libertad es complicidad con los verdugos". En este sentido, "el Gobierno de España está con los verdugos que están masacrando al pueblo cubano".

Rosa Díez también ha señalado al parlamento europeo, muy tibio hasta el momento en su reacción a la represión comunista en Cuba. "Qué vergüenza Borrell, responsable de asuntos exteriores de la UE, incapaz de defender los derechos humanos en Cuba". Por todo ello ha pedido no sólo "denunciarlo" sino que "hay que construir un discurso de intervención en Cuba" y ha pedido que se organice una visita a Cuba por parte de europarlamentarios españoles y europeos para "poder decir al mundo entero lo que está pasando y a ver si se atreven a detenerlos".

Es más, se ha preguntado "por qué no organizan Vox, PP y Cs una visita para abrir al mundo lo que está ocurriendo allí", hay que hacer un "frente democrático" porque "no podemos limitarnos a decir pobre gente viendo un vídeo, si no actuamos seríamos tan cómplices como este Gobierno que nos avergüenza".

Por último ha querido recordar las palabras del libertador por antonomasia de Cuba, José Martí, "venerado por todos, hasta por los comunistas": 'Donde no hay equidad ni respeto a todas las opiniones, no hay patria sino dictadura'.