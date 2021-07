Yotuel explica el estallido contra la tiranía en Cuba: "El pueblo se cansó"

El cantante cubano Yotuel Romero, exintegrante del grupo Orishas, ha denunciado que las protestas para reclamar el fin de la dictadura en Cuba se deben a que "el pueblo se cansó y sobre todo la juventud". El artista también ha asegurado que "nunca había visto" nada similar a lo que se vivió en la isla el pasado 11 de julio.

Durante la entrevista de este miércoles en Es la mañana de Federico de esRadio, Yotuel ha explicado que en Cuba hay tres generaciones: "Está la generación de mi madre, que vive con una pensión de 5 dólares al mes; está mi generación, que prácticamente nos fuimos; y está la generación que se quedó pero quiere un cambio".

También ha reivindicado el papel de los más jóvenes en las protestas: "En este caso lo más lindo que me ha pasado es que los que están luchando son jóvenes de veintitantos años, que crecieron conectados a las redes sociales y se han dado cuenta de que la juventud del mundo entero es libre: pueden salir, pueden ir de vacaciones, pueden vivir".

Yotuel ha asegurado que "se puede tener la patria pero también la vida". Ha denunciado que el "Patria o muerte" es la opción del "piensas como yo o te destruyo". Sin embargo, ha insistido, "el joven cubano está más cerca del ‘patria y vida’ que del ‘patria o muerte’".

"Ni siquiera saben cómo tapar la masacre que se vivió"

El cantante ha explicado que en estos momentos "toda la policía está en la calle, para dar sensación de tranquilidad" cuando en realidad lo que existe es "miedo" porque desde el régimen Miguel Díaz-Canel "están en un momento en el que ni siquiera saben cómo tapar la masacre y la crueldad que se vivió".

"Hay un policía en cada casa, en cada calle. Todos vieron la brutalidad con la que atacaron a su propia gente", ha señalado Yotuel. "Nos prepararon para una invasión extranjera (...) y no me imagino qué se le pasó por la mente a todos los boinas negras que salieron a combatir al enemigo y se encontraron con el vecino, con el sobrino de un conocido...", ha señalado el artista.

"Saldrán y se volverá a armar"

Preguntado por si es posible que esta ola de protestas lleve a un cambio real, el cantante ha asegurado que tiene "mucha fe de que las cosas puedan ocurrir" y ha recalcado que "lo más increíble es que ni un cubano se tiró al mar, ninguno se quiere ir, quieren quedarse pero que haya un cambio".

Para Yotuel "esa juventud que quiere un cambio" no va a poder estar siempre encerrada: "¿Van a tener un estado de sitio todo el año?", se ha preguntado y ha asegurado que no: "Saldrán y se volverá a armar, porque no están conformes y lo que quieren no es más comida o más medicinas, lo que dicen es que abajo la dictadura".

El cubano ha explicado la gran diferencia con todo lo ocurrido en la isla hasta ahora: "El valor que he visto en la juventud cubana yo no lo había visto, eso conmovió a los cubanos del mundo entero, por eso estamos volcados", ha dicho "se pasó una frontera que nunca había sido traspasada" y que tal y como ha recalcado ha hecho que "incluso que quien estaba a favor del régimen" ahora "se ha quedado grabada en su mente la crueldad del régimen, el llamado al combate del dictador" y todo lo que ha pasado.

"Además —recuerda— internet ha hecho que el mundo entero lo vea" y ha provocado que la causa una a exiliados en todos lados, "el apoyo internacional llena a los de la isla de coraje, ver a todos los cubanos del mundo unidos era algo que tampoco había ocurrido", ha dicho.

"Luchamos contra el demonio"

Yotuel ha pedido al Gobierno que estudie la posibilidad de que los cubanos españoles puedan entrar en Cuba como españoles "para garantizar" su protección. También ha criticado las excusas del PSOE y de Podemos para no referirse directamente a Cuba como una dictadura y por su tibia condena hacia la brutal represión contra los manifestantes.

"La violencia no puede tener una justificación. El embargo es tangible, pero no el bloqueo, eso es mentira. Dos países están a favor del embargo, pero otros 180 países, no. Que Cuba negocie con esos 180 países", ha reclamado Yotuel, "lo que no puede ser es que sea justificable la violencia y decir que le han caído palos a los cubanos por el bloqueo. Es un pueblo indefenso y desarmado y no puedes justificar la violencia".

"No estamos luchando nada que sea inmoral o prohibido. Estamos luchando contra el demonio. Estamos luchando por la vida, por la voluntad de Dios de quererse y respetarse que se restablezca en Cuba". En ese sentido, el artista también ha lamentado el silencio del Papa, "debería estar ayudando al pueblo que ha salido a gritar libertad".