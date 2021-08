Estrategia comunista en Perú: De "romper con los símbolos coloniales" a reuniones ocultas

Uno de los momentos más polémicos del discurso de investidura del presidente comunista de Perú, Pedro Castillo, fue cuando insultó a España frente al Rey Felipe VI. Aquel miércoles 28 de julio, día que Perú celebraba su bicentenario, Castillo dijo en el Congreso que no gobernaría desde la Casa de Pizarro, en referencia al Palacio de Gobierno de Lima, lugar donde usualmente los gobernantes viven y trabajan. Explicó que "debemos romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años".

Desde ese día, Castillo no ha comunicado desde dónde despacha los asuntos de Estado y el lugar en el que celebra reuniones de trabajo, algunas en las que se intercambia información confidencial, de acuerdo a su investidura. Este tema resulta clave no solo para la transparencia de su gobierno, si no también porque la ley peruana se lo exige, ya que su agenda debe ser pública y deben estar registradas todas las visitas que el presidente o los funcionarios del Ejecutivo reciben a lo largo del día, algo que ocurre en toda la administración pública.

La Ley 28024 "que regula la gestión de intereses en la administración pública" -con su respectivo reglamento, el Decreto Supremo 120-2019-PCM, exige la transparencia de la gestión pública para lo cual se obliga al "registro de visitas en línea, agendas oficiales y reportes de gestiones de intereses". Para eso, deben ingresar los datos en la plataforma de Registro de Visitas. También contempla que personas que realizan actos de gestión de intereses "se encuentran obligadas" a tomar en cuenta una serie de "lineamientos de ética".

No son pocos los que han exigido y recordado a través de los medios de comunicación y las redes sociales la importancia que significa el registro de visitas al presidente y los altos funcionarios del gobierno. De hecho, otros creen que su insistencia de no despachar desde Palacio también tiene como objetivo ocultar algunas visitas que podría recibir.

Sobre este tema, la Tercera Vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, informó a través de Twitter que "en virtud de los principios de transparencia y el cumplimiento de las normas constitucionales vigentes", había enviado al primer ministro, Guido Bellido -el mismo que defiende la dictadura cubana y justifica a los terroristas de Sendero Luminoso- una comunicación "para que informe sobre las actividades y reuniones oficiales que viene desarrollando el presidente Pedro Castillo".

En virtud de los principios de transparencia y el cumplimiento de las normas constitucionales vigentes he cursado un oficio al premier, Guido Bellido, para que informe sobre las actividades y reuniones oficiales que viene desarrollando el presidente Pedro Castillo. pic.twitter.com/rcsovyHLp9 — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) August 1, 2021

Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana, emitió un comunicado en el que señala que "no se sabe con certeza dónde despacha el mandatario, lo cual limita la transparencia a la que está obligado un gobierno democrático". Agrega, mencionando la Ley 28024, que "deben contar con un registro de visitas en línea en el que se consigne información sobre los visitantes que reciben funcionarios públicos, como nombres e identificación, a quién se representa, el motivo de la reunión y la hora de ingreso y salida".