Castillo se apresura a cambiar la cúpula militar peruana

El exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general César Astudillo Salcedo. | Wikipedia

El nuevo gobierno comunista de Perú que preside Pedro Castillo cambió este martes a los altos mandos militares tras, según informa Gestión, la renuncia del exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general César Astudillo Salcedo.

El ministro de Defensa, Walter Ayala –quien guarda un pasado plagado de denuncias e irregularidades–, oficializó la designación en el cargo al comandante general del Ejército Manuel Gómez de la Torre, quien sustituirá a Astudillo. Además, según informa Perú21, se oficializaron los cambios de los demás comandantes generales de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y del Ejército, que debían permanecer en sus puestos hasta fin de año. Se trata del general de División José Alberto Vizcarra Álvarez, quien será comandante general del Ejército; el vicealmirante Alberto Alcalá Luna, comandante general de la Marina de Guerra, y el teniente general Jorge Luis Chaparro Pinto, comandante general de la Fuerza Aérea.

El congresista de Renovación Popular y almirante José Cueto ha declarado, también en Perú21, que estos cambios no son normales: "Mientras se cumpla lo que está en la ley, por lo menos es legal, pero no es normal porque ha habido muchos nuevos gobiernos donde no se hace este cambio inmediatamente. No es lo ideal tan poco tiempo después de empezado un nuevo gobierno".

Las fuerzas armadas y policiales peruanas ofrecieron el pasado viernes a Castillo un desfile por el bicentenario de la independencia. Al presidente le acompañó su primer ministro, Guido Bellido, muy criticado por su perfil marxista leninista y por simpatizar con la tiranía cubana. Una semana antes, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el ya mencionado César Astudillo, renunció a su cargo e incluso solicitó su baja del Ejército, tal y como informó Canal N.