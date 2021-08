Un diputado de Perú Libre confiesa el plan del partido: cerrar el Congreso si amenaza sus planes

Un diputado de Perú Libre, el partido mediante el que el comunista Pedro Castillo ha alcanzado el poder en Perú, ha revelado que están dispuestos a la disolución del Congreso si amenaza sus planes de un cambio constitucional o torpedea la acción del Ejecutivo. En un acto con militantes del partido recogido por el diario El Comercio, el diputado Guillermo Bermejo sostuvo que "nosotros que somos congresistas de Perú Libre no tenemos miedo de que cierren el Congreso, nosotros no llegamos al Gobierno por un puesto o por nuestra curul, sabíamos que era parte de un proceso".

El diputado aludió al hecho de la fragmentación del Congreso peruano y las dificultades que pueden tener tanto como para sacar adelante sus proyectos como para llevar adelante la reforma constitucional prometida por Castillo: "La derecha se está sacando su careta y ahora demuestran que son fascistas e igual van a ser derrotados, pero si se atreven a tanto, bueno se cerrará el Congreso si no les gusta ningún Gabinete (...) Mil veces que cierren el Congreso si lo que viene después es una Asamblea Constituyente".

Bermejo aludió al hecho de que está pendiente la aprobación en el Congreso del Gobierno de Castillo: "Han puesto al Gabinete Bellido y si no les gusta el Gabinete Bellido bueno le denegarán la confianza y presentaremos otro y si no les gusta ese, chau Congreso".

Sus simpatizantes, según el diario, coreaban "si no dejan gobernar, se cierra el Congreso".

En cuanto a la reforma constitucional y la posibilidad de que la cámara le cierre la puerta, el diputado afirmó que acudirán a la vía del referéndum directo si es imposible cambiarla mediante un proyecto de ley al no contar con los votos suficientes: "No tenemos los votos para la propuesta de la Constituyente, vamos a dar la vida por el pedido del presidente y si el Congreso no le da, estamos buscando millones de firmas, no le crean a la derecha que dice que no se puede, si se puede". Según dijo, hay un "cuarto camino" para cambiar la Constitución al margen de la Cámara, que es "el referéndum directo".

Las palabras de Bermejo entroncan con las del secretario general del partido, Vladimir Cerrón, ideólogo del Gobierno de Castillo y que ya avisó de estaban dispuestos a crear un "Parlamento extraoficial" para hacer "la revolución" si el Congreso les da la espalda. "La revolución se hace con el Parlamento extraoficial, con la calle, con las organizaciones del pueblo, con los movimientos, los gobiernos regionales, los estudiantes, los arquitectos... Ese es el Parlamento por el que tenemos que luchar, ese es el Parlamento que garantiza el cambio, no es otro ni lo haremos en el oficial", afirmó. El mensaje, que delata las verdaderas intenciones del partido, contrasta con el que lanzan a los medios otros miembros de Perú Libre, como su ex portavoz Álex Paredes, que afirmó que el "escenario" para emprender la reforma constitucional es el Congreso y respetarán su decisión si bloquea los cambios.