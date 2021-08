La etapa en el gabinete ministerial de Héctor Béjar, exterrorista y admirador confeso de la dictadura comunista de los Castro en Cuba, acabó con su renuncia este martes -aunque él insiste en que fue obligado- después de varios días en que los medios de comunicación hicieron públicas algunas de sus pasadas declaraciones acerca del terrorismo en el Perú, algo que indignó a gran parte de la ciudadanía.

Pero con Béjar no acaban los escándalos relacionados con miembros del gabinete. Y no de cualquiera, ya que el primer ministro, Guido Bellido, investigado por casos relacionados al terrorismo, también ha tenido palabras de apoyo relacionadas con Sendero Luminoso, grupo terrorista responsable de más de 70.000 muertos en la década de los 80 y 90 por atentados y asesinatos.

El diario Perú 21 publicó este miércoles una serie de mensajes detectados en cuentas de Bellido. Así, revela que, en setiembre de 2015, a través de su cuenta de Facebook, rindió homenaje a la terrorista de Sendero Luminoso, Edith Lagos, que murió en 1982 cuando era una de las principales cabecillas del grupo terrorista. Entonces, el primer ministro la definió como "una verdadera revolucionaria" y proclamó: "Honor y gloria a nuestros mártires del pueblo".

Aparecen más mensajes a favor de Sendero Luminoso del premier Guido Bellido https://t.co/QQwdp0QSHH — Diario Perú21 (@peru21noticias) August 18, 2021

Ya en abril de 2021, en una entrevista en Inka Visión, dijo que "Lagos es una peruana nacida en el país y ha tenido una postura, un planteamiento en el proceso de nuestro país, como mucha gente. (…) ¿Ha sido una sanguinaria? En primer lugar, yo no sabía que era una sanguinaria, yo he visto, hemos visto en algunos documentos que ha sido una persona que ha estado en un momento de conflicto en el país, que ha tomado una postura y ha estado vinculado a Sendero Luminoso, en ese proceso del país, un proceso que no es como ahora, un proceso donde existía una dominación, un maltrato a la gente tremendo".

Además, Perú 21 señala que, en junio de 2015, Bellido señaló a través de la misma red social que "nuestro pueblo, después de una larga lucha, organización, asimilación ideológica, rompe el paredón del miedo y la indignación para dar paso a la construcción de un nuevo estado a través de la lucha armada", en referencia al inicio de las acciones terroristas. En su misma publicación, apunta a que "miles de campesinos cargando su miseria se enfilaron en busca de la tan ansiada independencia verdadera y genuina que no había encontrado en 1821".

Frente a estas publicaciones, Bellido señaló a la revista Ideele hace apenas unos días que no recordaba haber hecho este tipo de publicaciones y se justificó apuntando que "ahora es tan fácil inventar cuentas falsas, hacer montajes de fotos".

En otra intervención en el programa Punto Final de la cadena de televisión Latina el pasado domingo, dijo que "no hay ninguna admiración. Lo que ha habido es un comentario tergiversado que ahorita está en investigación". Y agregó: "Esto lo han hecho los troles. ¿Qué hacen? Bajan tu foto de perfil y de tu cuenta, ponen tu nombre, lo publican y después le pasan a la persona. Eso es la campaña sucia, la guerra sucia".