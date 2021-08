La policía vincula al ministro de Trabajo de Perú con dos atentados de Sendero Luminoso

El ministro de Trabajo de Perú, Iber Maraví, aparece vinculado a dos atentados de Sendero Luminoso en la región Ayacucho entre los años 1980 y 1981, en los que se cometieron asesinatos, incendios y asaltos a mano armada, según recogen los atestados policiales desvelados este martes por El Comercio.

En los documentos policiales, el nombre de Maraví figura como "no habido" en relación con presuntos delitos que implicaron incendios, asalto a mano armada, rebelión, terrorismo y falsificación de documentos. Esto significa que los agentes le consideran vinculado de alguna manera con el atentado, pero se encuentra en paradero desconocido.

El ministro ha rechazado tener alguna responsabilidad en los actos terroristas de Sendero Luminoso. En declaraciones a TV Perú, Maraví ha asegurado que los atentados a los que se le vincula ocurrieron hace 40 años, cuando el Estado luchaba contra la subversión "y muchos ciudadanos" como él fueron involucrados en investigaciones, pero quedó "libre de todos esos atestados".

"He hecho mi vida con absoluta normalidad. He estudiado dos carreras profesionales, mi nombre y apellidos han estado en las fuentes oficiales de la universidad San Luis Gonzaga y estoy trabajando en educación desde 1988. ¿Por qué no se me detuvo si es que, efectivamente, tenía responsabilidad?, ha cuestionado Maraví.

Maraví es uno de los cinco ministros que el presidente Pedro Castillo está evaluando sacar del gobierno próximamente. A su vinculación a Sendero Luminoso a través de los dos atestados policiales de El Comercio, se suma la aparición de un vídeo en el que se ve a Maraví sentado en primera fila durante un acto de Conare-Sutep, considerado por como una extensión del grupo terrorista.