El exministro de Exteriores de Perú, Héctor Béjar, está sumamente molesto con el presidente Pedro Castillo después de que le obligase a dimitir por acusar a la Armada de terrorismo. Béjar se ha despachado a gusto con el nuevo presidente y ha asegurado en una entrevista televisiva que "al menos un 50% de los miembros del Consejo de Ministros o cargos altos del actual Gobierno" están ahí por ser "familiares o amigos" de Castillo.

Béjar ha mostrado su admiración por el líder de Perú Libre, el comunista Vladimir Cerrón, al que ha definido como "un hombre con mucha más coherencia y formación política" que Castillo. Con respecto al Gobierno, el exministro ha criticado que al menos la mitad está ahí por ser familiar de Castillo, gente que se afilió a Perú Libre para conseguir un cargo y personas a las que se le deben favores.

"La impresión que tengo del conjunto de la gente que he conocido es que es una gente muy heterogénea y por lo menos un 50% de ellos están en el Consejo de Ministros o en cargos altos del actual gobierno por ser familiares de Castillo o cuadros de Perú Libre, no necesariamente de Cerrón, porque gran parte de ellos están buscando cargos públicos, nombramientos, trabajo, etc", ha señalado Béjar.

A esta combinación de "familiares y amigos de familiares" de Castillo, Béjar ha sumado a "la gente que ha hecho favores de distintos tipos como prestar una camioneta, prestar una casa y otras operaciones desconocidas para mi", ha criticado el exministro.

"Castillo, sus familiares, cargos de Nuevo Perú, quienes dicen ser de Perú Libre y la gente que está recibiendo pago por favores", ha señalado Béjar, "con eso tienes un conjunto muy heterogéneo y diverso que no se conocen entre ellos y que tú no sabes por qué están ahí, con un nivel político bastante bajo, sin conocimiento del estado y con un temor generalizado a las Fuerzas Armadas".

"Mi cabeza fue ofrecida como trofeo"

Béjar también ha recriminado al presidente Castillo que no impidiese la publicación del comunicado de la Marina en el que rechazaba sus declaraciones sobre el inicio del terrorismo en el país. "Castillo no se animó a llamar a los jefes de las Fuerzas Armadas y decirles: señores, yo soy su comandante general, yo soy el jefe de las FFAA. Ustedes no tienden derecho a la deliberación, cualquier cosa que ustedes quieran decir en público tiene que pasar por mi autorización"

El exministro también considera que su dimisión fue parte de una negociación oculta: "Hasta donde entiendo, o (Castillo) no fue capaz de decirlo o cuando lo dijo había habido quizá una negociación que yo no conozco en la que mi cabeza fue ofrecida como trofeo."