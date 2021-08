Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, dio inicio a su discurso ante el Congreso en idioma quechua y aimara, las lenguas nativas de los pueblos andinos, lo que generó la incomodidad de los legisladores, mayormente hispanohablantes.

Bellido fue interrumpido por protestas, gritos y quejas de la oposición nada más comenzar su intervención para pedir que se tradujera lo que estaba diciendo, lo que solicitó a Bellido la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva: "Premier, usted dijo que lo iba a traducir. Se acordó con la mesa que usted lo iba a traducir. Le agradecería que lo traduzca inmediatamente. Que no sea tan larga su exposición en quechua porque los demás no entendemos, por favor".

No obstante, Bellido siguió hablando en quechua y citó el artículo 48 de la Constitución, que considera el quechua idioma oficial, aunque únicamente en la zona donde predomine. El primer ministro remarcó que "la misión histórica de este gobierno es realizar los cambios estructurales de manera ordenada, democrática y en paz". "Ya no podemos desviar la mirada y dejar que esta profunda herida que nos lacera resulte desatendida", anotó.

Nadie discute nuestros orígenes pero su discurso empezó provocando y discriminando produciendo un efecto contrario a la unión. No nos debe sorprender ya que el comunismo trabaja así, crea divisiones y enfrentamientos. (2/2) — Jorge Montoya 🇵🇪 (@Alm_Montoya) August 26, 2021

Bellido expresó que el gobierno del presidente Pedro Castillo "no pretende ser la continuidad de los gobiernos anteriores, ni pretende copiar modelos adoptados de otros países". Subrayó que la meta es lograr cambios importantes en la estructura estatal y económica para ingresar al tercer siglo de vida republicana de forma diferente.

Con respecto al combate a la pandemia, confirmó que se ha encargado al ministerio de Relaciones Exteriores "concentrar sus esfuerzos en apoyar al ministerio de Salud para asegurar que el proceso de vacunación cuente con suficientes dosis para el 2021 y 2022".

Respuesta de la oposición

Tras su discurso, los congresistas tomaron la palabra para responder a Bellido. El vocero de la bancada Renovación Popular, Jorge Montoya, apuntó que "se habla de la guerra contra el terrorismo, en la realidad hay gente relacionada al Movadef que visita al Presidente y encubre sus visitas, y eso genera muchas controversias".

En cuanto a lo ocurrido en el gabinete en las últimas semanas, dijo que "se ha corregido solo al Canciller por el nombramiento de Maúrtua y le decimos que tiene todo nuestro respeto y consideración por ser un profesional de primera. La voz del pueblo que el premier reclama tanto está acá en la calle, puede salir a conversar. Ellos quieren trabajo, quieren comer, quieren saber que sus hijos pueden seguir viviendo en este país, no me quiero extender más, solo quiero decir que mi voto será no dar la confianza".

Por su parte, Adriana Tudela de Avanza País, apuntó que "lo que nos han presentado hoy es una falsa moderación, lo saben ustedes y lo sabemos nosotros. Tienen un absoluto desprecio por el Estado de derecho".

Mi voto siempre será en contra del poder ilimitado, en contra del marxismo leninismo, en contra de entregar la libertad de los peruanos, en contra de desconocer que el Congreso representa al pueblo y, por ello, en contra de este gabinete. — Adriana Tudela Gutiérrez (@adrianatudelag) August 26, 2021

Mientras, Patricia Juárez del partido fujimorista Fuerza Popular dijo que "no es posible confiar en una persona investigada por apología al terrorismo. Veo que el presidente del Consejo de Ministros le quiere tender una rama de olivo al Congreso; pero no lo hace con firmeza, lo hace con timidez".

Roberto Chiabra, de la bancada Alianza para el Progreso, cuestionó al primer ministro que "no ha presentado nada de lo que se esperaba para enfrentar la crisis con metas medibles" y detalló que no se había hablado de "lucha contra el narcotráfico, nada de lucha contra la minería ilegal".

Votación aplazada

La jornada parlamentaria se prolongó tanto que finalmente la votación se retrasó para este viernes, con una sesión que se retomará a las 9 de la mañana hora de Lima, que serán las 16 horas en España.

Por el momento, y mientras todos los partidos no se han pronunciado sobre el sentido de su voto, aún no es posible saber si el gabinete que preside Guido Bellido recibirá el plácet del Congreso o si finalmente será rechazado.