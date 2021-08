La oposición peruana no se rinde y va a por los ministros comunistas: "Vamos a acabar uno por uno"

El congresista Jorge Montoya. | Bancada Renovación Popular

Después de dos largos días de debate en el Congreso peruano en el que el primer ministro Guido Bellido, investigado por apología al terrorismo, presentó sus planes al frente del gabinete de ministros del comunista Pedro Castillo, la oposición ha dejado claro que no dejará de controlar al Ejecutivo.

La incertidumbre de la votación se mantuvo hasta el final del proceso. Pese a que estaba claro que el partido fujimorista Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, además de Somos Perú-Partido Morado, votarían en contra de la confianza, aún se tenía dudas sobre otros partidos. Gran parte de Acción Popular y Alianza para el Progreso votaron a favor del gabinete Bellido, además, obviamente de su partido Perú Libre y de su aliado de izquierda Juntos por el Perú. Fueron estos los votos que aseguraron la confianza al gabinete.

Con este resultado, que muchos han interpretado como una victoria del hombre fuerte del gobierno, Vladimir Cerrón, Perú mantendrá a un presidente como Castillo apoyado por varios ministros cuestionados e investigados. Sin embargo, parece que este enfrentamiento oposición-Ejecutivo apenas ha empezado.

A su salida del Congreso, el congresista Jorge Montoya, portavoz del partido Renovación Popular, dijo que, a partir de ahora, cuando se cumple apenas un mes desde que Castillo juramentó como presidente, su bancada buscará la censura de algunos de los ministros cuestionados y fue muy claro en su primer objetivo: "El que sigue es el ministro de Trabajo, después veremos quién es el que venga. Vamos a acabar uno por uno".

En referencia al ministro de Trabajo, Iber Maraví, hace unos días se demostró a través de un vídeo su relación con una facción del magisterio peruano cercana al brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso. Además, el diario 'El Comercio' reveló que fue vinculado en documentos de la Policía con atentados terroristas ocurridos entre 1980 y 1981 en Ayacucho, la región más golpeada por el terrorismo.

Montoya precisó que "empieza otro capítulo y veremos si la confianza es válida o no, si cumplen o se salen de la línea. Vamos a continuar con la estrategia, vamos a trabajar la moción de censura para presentarla en el próximo pleno del Congreso".

La confianza se brinda (se gana no se regala) a quien representa transparencia y honra sus palabras con actos. Eso no se observa y por el contrario se desdicen colocando un gabinete con algunos impresentables. (1/3) — Jorge Montoya 🇵🇪 (@Alm_Montoya) August 27, 2021

Por su parte, Bellido, en declaraciones a la radio RPP, dijo que "si no nos dejan trabajar, haremos cuestión de confianza, veremos. En este momento no tenemos todavía tomada la decisión porque esto no es juego. Si una cosa no les sale, nos van a venir con otra cosa. Hay que ser muy serios y dejar a la gente trabajar".

Con este panorama, cada vez más tirante entre los dos poderes del Estado, lo que parece claro es que el enfrentamiento entre el gabinete de ministros y los principales representantes de la oposición, que han pedido varias veces el cambio de los ministros más cuestionados, se mantendrá en las próximas semanas mientras que las marchas siguen presionando para que inicien un proceso de destitución contra Castillo.