Un grupo de mujeres exige la excarcelación de la ex presidenta de Bolivia Jeanine Añez

Un grupo de mujeres proveniente de diversos sectores y naciones han suscrito un manifiesto en apoyo de la ex presidenta de Bolivia Jeanine Añez, encarcelada por razones políticas, "contraviniendo las recomendaciones de distintas instancias internacionales, incluyendo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA)".

El manifiesto, firmado entre otras mujeres por Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel Díaz Ayuso, Macarena Olona o Rocío Monasterio, unen sus voces "en la defensa y promoción de los derechos humanos, de la libertad, de la justicia y de la democracia" para solidarizarse con la situación de Añez.

"Esa sucesión constitucional y legítima en la presidencia de Bolivia tuvo el reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional, a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE), así como de varios países que, adicionalmente, rechazaron el fraude electoral que trajo como consecuencia la renuncia del señor Evo Morales. A pesar de que la expresidenta Áñez se mantuvo apegada a la institucionalidad democrática y condujo un proceso de transición que derivó en la elección del nuevo presidente de Bolivia, el señor Luis Arce, hoy vemos con preocupación cómo esas mismas instituciones que respetó Áñez, la someten a un proceso ante la justicia ordinaria, acusándola sin elementos convincentes ni jurídicamente probados de la comisión de los delitos de "sedición" y "terrorismo", y más recientemente de "genocidio", lo que ha conducido a la expresidenta Áñez a atentar contra su propia vida", dice el manifiesto.

"Todas esas acusaciones han sido denunciadas como amplias y abusivas, según el GIEI-BOLIVIA, que ha pedido se modifiquen, en vista de que no han sido cometidos tales delitos que pretenden imputársele. La expresidenta Jeanine Áñez es inocente. Debe tener derecho a defenderse en libertad y dejar de permanecer "detenida preventivamente". Además, producto de las complicaciones de salud que ha sufrido durante su encierro, debe ser trasladada cuanto antes a un centro de salud para ser evaluada y atendida antes de que su vida siga corriendo peligro".

El manifiesto exige "a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, así como a los gobiernos democráticos de la región y a las organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos, un pronunciamiento y acciones concretas que detengan el atropello que sufre la expresidenta Áñez y cientos de disidentes en el hemisferio", siguiendo los pasos de Venezuela y otros países de Hispanoamérica.

Estas mujeres quieren solidarizarse "con quienes libran una lucha valiente en defensa de la democracia y de la libertad, sobre todo en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde también regímenes autoritarios y criminales están sometiendo a los ciudadanos a la represión, a la violencia y a la persecución judicial. Unimos nuestras voces para acompañarlos, para decirles que no están solos y para mostrar nuestro respaldo en un momento en el que la indiferencia y el silencio son inaceptables. No callaremos. Seguiremos unidas, luchando por la libertad y la democracia; seguiremos respaldando y siendo las voces de quienes hoy son silenciados y hostigados por pensar distinto, y hablaremos más alto y actuaremos donde nos corresponda. No descansaremos hasta que nuestras naciones sean libres y hasta que haya verdadera justicia. Es nuestro compromiso", reza el manifiesto.