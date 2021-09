La vicepresidenta del Congreso peruano revela cómo la amenazó Bellido: "Ahora solo falta que te violen"

Patricia Chirinos, en la entrevista con la emisora RPP. | Imagen TV

Con apenas un mes al frente del país, Pedro Castillo no deja de coleccionar escándalos de la mano de su gabinete encabezado por el primer ministro Guido Bellido, y por algunos de sus ministros más cuestionados. Uno de ellos, Íber Maraví, vinculado con el grupo terrorista Sendero Luminoso, presentó este lunes su cargo "a disposición" del presidente, en un episodio esperpéntico del Ejecutivo.

Esta vez, la acusación involucra al propio Bellido, presidente del Consejo de Ministros, investigado por apología al terrorismo. Este martes, en un programa de la cadena RPP, la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, miembro de la bancada opositora de Avanza País, denunció lo ocurrido ante la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva, es decir, antes de que Bellido fuera designado por Castillo. La congresista, hija de Enrique Chirinos Soto, exdiputado y exsenador durante varias décadas, solicitó el mismo despacho de su padre por motivos sentimentales.

Chirinos narró que, ante esa solicitud, Bellido le dijo: "¿Qué te preocupas de eso, anda cásate", a lo que la congresista reaccionó:" ¿Perdón? He sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda". Finalmente denunció que el congresista de Perú Libre le respondió: "Entonces ahora solo falta que te violen". Chirinos aclaró que "por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave".

La vicepresidenta del Legislativo contó que incluso se lo mencionó a Castillo cuando éste visitó a la Mesa Directiva del Congreso: "Me dijo 'me voy a encargar', me pidió disculpas y yo le dije 'lo disculpo a usted, pero a él no'".

#ESTENDENCIA • Patricia Chirinos

Porque este martes la congresista de Avanza País denunció que el Premier Guido Bellido la atacó verbalmente diciéndole "solo falta que te violen". Esto habría ocurrido en medio del pedido del Voto de Confianza concedido la semana pasada.

📹 RPP pic.twitter.com/nb7xB0aUTD — La Tendencia 🇵🇪 (@latendenciape) August 31, 2021

Por su parte, Bellido ha negado cualquier acusación y a través de Twitter señaló que "suscita extrañeza y preocupación las declaraciones de una congresista en una radio local. Estos señalamientos, además de falsos, son dolosamente difamatorios". Además, intentó victimizarse señalando que se trataba de una "estrategia política con propósito de socavar al gobierno y a quienes venimos desde las comunidades campesinas".

Por ello suscita extrañeza y preocupación las declaraciones de una congresista en una radio local. Estos señalamientos, además de falsos, son dolosamente difamatorios hacia mi persona y no ayudan al clima de diálogo que desde la PCM queremos generar para trabajar en unidad. — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) August 31, 2021

La ministra de la Mujer y Poblaciones vulnerables del Perú, Anahí Durand, miembro del gabinete Bellido, pidió una investigación al respecto.