La congresista peruana que denunció la agresión verbal de Bellido recibe amenazas de muerte

La denuncia que la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, hizo este martes en relación con la agresión verbal que recibió del primer ministro Guido Bellido, ha generado una serie de mensaje de apoyo a la congresista y de condena contra el miembro del partido comunista de gobierno, Perú Libre.

Sin embargo, este miércoles, el partido Avanza País -al que pertenece Chirinos- denunció que la congresista había recibido "amenazas telefónicas contra su vida con el objetivo de presionarla a que se retracte de la denuncia". De igual manera, revela el número de teléfono desde donde se hizo la llamada y pidió a la Policía que busque a los autores de las amenazas.

(1/2) Alertamos que nuestra parlamentaria @PattyChirinosVe viene recibiendo amenazas telefónicas contra su vida con el objetivo de presionarla a que se retracte de la denuncia que hizo contra @GuidoPuka por agresión verbal. Las llamadas fueron realizadas desde el Nro 933951264. — Bancada Avanza País (@AvanzaPaisOfi) September 1, 2021

Según reveló el diario 'El Comercio', quien recibió la llamada fue la secretaria de Chirinos y "le pidieron que se retracte de la denuncia contra Bellido, e informaron que la están siguiendo y que camine con cuidado".

Aunque los comentarios mayoritarios son de apoyo a Chirinos, también hay reacciones que no dejan de sorprender. La congresista de Perú Libre y presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, criticó a Chirinos por no realizar antes la denuncia. En una entrevista a la radio Exitosa dijo: "Nos solidarizamos, pero (…) ¿Cuál es el motivo que recién está sacando todos estos actos? ¿Por qué no lo hizo prácticamente a los días o al instante?".

Además, dijo que "hay ciertas dudas que vemos, porque ha habido tres testigos, tres congresistas y nosotros, yo personalmente, como congresista del partido Perú Libre, ya me he pronunciado y a la vez deseo trabajar con ellos para desmentir este hecho".