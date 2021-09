El abogado de Vladimir Cerrón, Raúl Noblecilla, aseguró que evalúa solicitar el asilo político para el secretario general de Perú Libre, inmerso en diversas causas por apología del terrorismo, corrupción, pagos irregulares o blanqueo entre otras. El abogado de Cerrón alega que su cliente podría estar ante "persecución política" en su contra por las investigaciones que afronta en el Ministerio Público, motivo por el cual valora la opción de solicitar asilo político.

Abogado de Cerrón: "El asilo político es una solución ante lo que podría convertirse en una persecución política" Noblecilla dice que están presionando a la justicia la derecha y la izquierda "progresista", aunque esta sea aliada del lápiz👇[@crebosio95]https://t.co/bDDNNjNl8e — Sudaca (@SudacaPeru) September 6, 2021

En una entrevista publicada en el portal Sudaca, Noblecilla ha insistido en que Cerrón está "colaborando con la Fiscalía". A pesar de ello, considera que "el poder mediático y fáctico" le está desbordando: "No me sentiría tranquilo si no le propongo al doctor Vladimir (Cerrón) como a cualquier otro miembro del partido que considere un perseguido (político), que la figura del asilo político es una posibilidad", ha señalado Noblecilla.

Aunque el abogado de Cerrón no ha especificado ningún país de acogida, sí que tiene claro que no aceptará la prisión preventiva para su cliente: "Si veo que es una actitud injusta, ilegal y desproporcionada, ¿por qué tendría que someterme a los brazos de mi verdugo? En su momento lo tendremos que evaluar".

Las declaraciones del abogado de Cerrón se han producido horas después de que el exgobernador de Junín publicase en su cuenta de Twitter que sufre una "persecución judicial" con la apertura de "diez procesos en una semana".