El presidente de Uruguay humilla a la dictadura cubana: "Quién le dijo que Cuba es de ustedes..."

Durante este fin de semana, México fue anfitrión de la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) centrada en la integración política y económica para afrontar la crisis que ha dejado la pandemia por coronavirus y la urgencia de la solidaridad regional.

Además de los acostumbrados discursos llenos de buenas intenciones, una intervención destacó sobre las demás. El presidente de Uruguay hizo uso de su turno para asegurar que ve "con preocupación" la situación de países "en los que no hay democracia plena", refiriéndose a tres países de la región en particular.

Dijo que "participar de este foro no significa ser complaciente. Y con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando se utiliza el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los Derechos Humanos, nosotros en voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela".

#VIDEO | Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, puntualizó su preocupación por la falta de democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela #18Sep https://t.co/X19jTf1OdA pic.twitter.com/htY7cXrTBD — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) September 18, 2021

Luis Lacalle también señaló que en su país "la oposición puede juntar firmas, tiene resortes democráticos para quejarse, esa es la gran diferencia con el régimen cubano" y lo hizo para responder a unas palabras de Miguel Díaz-Canel, cabeza de la dictadura cubana, acusando al mandatario uruguayo de no escuchar a su pueblo, en referencia al proceso de recolección de firmas contra una ley sobre los precios de los combustibles.

Antes de acabar su intervención, Lacalle hizo un guiño a los movimientos opositores de Cuba representados por los artistas que compusieron la canción "Patria y Vida", convertida en todo un himno por la libertad en la isla: "Quiero citar una canción muy linda que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno: 'Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente, quién les dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente'".

Como era de esperar, Nicolás Maduro respondió a Lacalle y lo desafió: "Que ponga Lacalle la fecha y el lugar. O usted López Obrador. Y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir de cara a los pueblos, en transmisión en vivo y en directo, o en privado. Como ustedes quieran. Con respeto y sin exclusiones".

🇺🇾Lacalle Pou: "En esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua o Venezuela" 🇻🇪 Nicolás Maduro le respondió directamente: #CELAC pic.twitter.com/YbgYW0sb8F — Nicolás de León (@salocinuy) September 18, 2021

Otro momento destacado fue cuando el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, dijo que "mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. Es de caballeros decirlo de frente". Esto también fue respondido por Maduro: "Le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia, en Paraguay, en Venezuela, en América Latina y estamos listo para darlo, ponga usted el lugar".