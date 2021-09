Evo Morales incita la confrontación en Perú y exige una "nueva refundación" del país

Morales en el acto en Arequipa. | Twitter Evo Morales

El expresidente de Bolivia ha elegido el Perú como su plataforma para seguir sus planes políticos. Además de ser invitado especial de Pedro Castillo al juramentar como presidente a finales del mes de julio, en agosto estuvo en Cusco para una reunión con las asociaciones de cultivadores de coca y ahora ha elegido la sureña ciudad de Arequipa para seguir su particular campaña.

Para estas actividades, Morales recibe la ayuda del partido marxista leninista Perú Libre, el mismo que llevó a Pedro Castillo a ganar las elecciones presidenciales, y cuyo fundador y secretario general, Vladimir Cerrón, opina directamente en las decisiones del Ejecutivo. De hecho, muchos ven al primer ministro, Guido Bellido, como el representante de Cerrón en el Consejo de Ministros. Según la radio RPP, el expresidente boliviano "fue recibido por una caravana de Perú Libre, tras lo cual se trasladó al auditorio del Sindicato de Construcción Civil".

Durante este encuentro, Morales intervino directamente en la política peruana y alentó uno de los principales deseos de Castillo en campaña: la convocatoria de una Asamblea Constituyente. "Les digo a los jóvenes que encabecen la Asamblea Constituyente (…) Es una nueva refundación para Perú, como se hizo en Bolivia. Es una enorme responsabilidad y no estamos lejos. Estamos con la verdad, la razón y la justicia", dijo.

Además, según informa el diario 'El Comercio', también aprovechó para respaldar a los regímenes de Cuba y Venezuela: "Nuestro respeto y nuestra admiración, antes con Fidel, ahora con Miguel, a Cuba, nuestro saludo, a esa Cuba liberada, independiente y soberana". Agregó que "Venezuela, antes con Hugo Chávez, ahora con Nicolás Maduro. (…) No hay que tener miedo a las acusaciones de la derecha latinoamericana. Quieren satanizar a Cuba, a Venezuela, a partidos de izquierda. Aquí, con fuerza y energía hay que romper con esa satanización de las jerarquías norteamericanas".

La presencia de Morales no gustó a parte de la población de Arequipa y la Policía tuvo que intervenir para evitar enfrentamientos entre los que esperaban al boliviano y los que protestaban por su presencia. El diario 'La República' menciona las palabras de uno de los opositores a la visita: "No estamos de acuerdo con el socialismo, no estamos de acuerdo con el comunismo que se aplique en nuestro Perú".

Ciudadanos arequipeños rechazaron la presencia del #Populista boliviano Evo Morales @evoespueblo que ha llegado para participar de un pseudo Congreso organizado por los huestes de Perú Libre. Arequipa se respeta carajo pic.twitter.com/kYcTX4qwbh — Arequipa Al Día (@ArequipaAlDia) September 25, 2021

El cambio de Constitución fue una de las principales promesas de Castillo, posibilidad que buscaría cambiar el sistema actual, pese a que legalmente no pueden hacerlo. Sin embargo, desde hace ya varias semanas, el congresista Guillermo Bermejo, que forma parte del ala más dura de Perú Libre y procesado por terrorismo, ha emprendido una campaña para recoger firmas e impulsar la Constituyente.