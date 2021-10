Cae el "cerronista" Bellido en Perú y Castillo intenta cambiar el perfil de su gabinete

La tensión entre el presidente Pedro Castillo y Guido Bellido había escalado tanto en los últimos días que la renuncia de este último como primer ministro parecía evidente. Bellido, también congresista del marxista leninista Perú Libre y que era el auténtico representante en el gabinete del líder de su partido, Vladimir Cerrón, nunca dejó de lado los mensajes destinados a provocar a la oposición y a una ciudadanía que había pedido con insistencia su salida del Ejecutivo, además de registrar varios episodios en los que incluso retó al presidente.

La salida de Bellido generó la respuesta inmediata de Cerrón a través de las redes sociales. El sentenciado e investigado por casos de corrupción —y señalado por la Fiscalía como cabecilla de una organización criminal— señaló que el "cambio de gabinete debe excluir a derechistas, caviares y traidores" y aclaró que era momento que "Perú Libre exija su cuota de poder". A esto le siguió una clara amenaza de que, de lo contrario, la bancada en el Congreso tomaría una "posición firme".

Pocas horas después del mensaje de Castillo en el que confirmó que aceptaba la renuncia de Bellido, el presidente tomó juramento del nuevo gabinete encabezado por la abogada y exlegisladora Mirtha Vásquez Chuquilín, quien también ejerció la presidencia del Congreso entre 2020 y 2021. También fueron cambiados otros ministros, entre ellos Íber Maraví, señalado por sus vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso, o el cuestionado Juan Carrasco al frente de Interior.

¿Respalda Perú Libre al nuevo gobierno?

Sin embargo, aunque los cambios apuntaban como un golpe al ala "cerronista" de Perú Libre, como ministro del Interior fue nombrado Luis Barranzuela Vite. Fuentes citadas por los medios de comunicación señalan que se trata del padre del abogado de Perú Libre, y además miembro del mismo despacho de abogados de Raúl Noblecilla, abogado de Cerrón.

Pese a esto, el portavoz de Perú Libre en el Congreso y hermano del líder del partido, Waldemar Cerrón, declaró a la prensa, visiblemente ofuscado, que el grupo parlamentario no respaldaba al nuevo gabinete ministerial y lo acusó de "traición" porque "no representa al pueblo".

#LoÚltimo | Waldemar Cerrón : "La bancada de Perú Libre no respalda a este gabinete" pic.twitter.com/SnFDGNkJDT — Diario El Progreso (@elprogresoperu) October 7, 2021

Un apunte destacable es que tres ministros que no tuvieron el respaldo de Cerrón se mantienen en el gabinete. Uno de ellos es Pedro Francke como ministro de Economía —de quien Cerrón dijo en Twitter que "huele a Chicago Boy"— y otro Óscar Maúrtua en Exteriores, criticado por no representar "el sentir de Perú Libre". También sigue en Justicia Aníbal Torres quien hace unos días le envió un mensaje: "No te metas en el Gobierno, métete en los asuntos del partido".

Otra designación que no ha debido alegrar a los "cerronistas" es el reemplazo de Maraví: se trata de Betssy Chávez, congresista de Perú Libre pero considerada de la facción "castillista" del partido. Hace unos días, en unos chats revelados en la prensa, fue blanco de ataques de otros miembros del partido por apoyar la iniciativa de la Fiscalía y del ministro de Justicia para incinerar los restos del terrorista Abimael Guzmán.

Aunque la salida de Bellido y la restructuración del gabinete estaban destinadas a calmar los ánimos, el cambio al frente de Interior —que tiene acceso a informaciones clasificadas de la policía— vuelve a encender las suspicacias, lo que dificultará la disminución de la tensión política en el país.