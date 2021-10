La actualidad en Perú no deja de sorprender y a estas alturas, el presidente Pedro Castillo ya no sabe quién es su principal oposición: si la elegida por las urnas en el mes de abril o la que crece cada vez más en el seno del partido marxista leninista Perú Libre, liderado por el omnipresente Vladimir Cerrón, y que lo llevó a ganar las elecciones.

Hace ya varias semanas, Cerrón inició su ofensiva contra algunos ministros, en especial tras las designaciones de Pedro Francke al frente de Economía-de quien dijo en Twitter que "huele a Chicago Boy"- o de Óscar Maúrtua como responsable de Exteriores. Esta situación se agravó aún más cuando su protegido y representante en el Consejo de Ministros, Guido Bellido, fue obligado a dimitir como primer ministro.

La nueva conformación del Gabinete, con la abogada Mirtha Vásquez, expresidenta del Congreso, como primera ministra, provocó la indignación de la bancada oficialista. De hecho, minutos después de la juramentación de los nuevos ministros, el portavoz de Perú Libre en el Congreso y hermano del líder del partido, Waldemar Cerrón, declaró a la prensa, visiblemente ofuscado, que el grupo parlamentario no respaldaba al nuevo gabinete ministerial y lo acusó de "traición" porque "no representa al pueblo".

Ahora, Cerrón y Perú Libre han dado un nuevo paso en su lucha interna con Castillo. Este jueves, el partido lanzó un comunicado, retuiteado por el propio Cerrón, producto de una asamblea partidaria, en el que anuncia que no respaldarán al nuevo gabinete y que no le darán su voto de confianza en un próximo pleno en el Congreso con fecha aún no determinada.

Asamblea Nacional Extraordinaria: PERÚ LIBRE no dará voto de confianza al gabinete, anuncia expulsiones y recomposición de su bancada. pic.twitter.com/UnnyX67FFJ — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) October 14, 2021

El texto habla sobre la presencia de dos militantes del partido en el Gabinete, consideradas más cercanas a Castillo que al ala "cerronista": " Las designaciones de las ministras militantes Dina Boluarte Zegarra y Betssy Chávez Chino no nacen de una propuesta partidaria ni de bancada, sino de actos estrictamente individualistas, por lo que no nos representan". Además, indica que "el partido invoca a su bancada a dar cumplimiento a las conclusiones de esta asamblea, anunciando que no emitirá el voto de confianza al gabinete caviar, no hacerlo implicaría una incoherencia principista".

El documento también se refirió a unos chats del partido en el Congreso hechos públicos por medios de comunicación: "Condenamos la filtración de información de asuntos internos de Perú Libre y atentados contra la unidad partidaria, siendo faltas muy graves según el estatuto, por lo (que) se dará inicio al proceso disciplinario respectivo".

Con este comunicado, los constantes mensajes de Cerrón en Twitter y las declaraciones de los representantes del grupo más radical del partido en el Congreso, el paulatino alejamiento con Castillo parece evidente. De hecho, sin mencionarlo, el presidente aprovecho este jueves un acto oficial para referirse al uso de Twitter.