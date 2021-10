La OEA exige a la dictadura de Nicaragua la liberación inmediata de los candidatos detenidos

La Organización de Estados Americanos (OEA) volvió a exigir este miércoles la liberación "inmediata" de los candidatos presidenciales y los presos políticos en Nicaragua, cuando falta menos de un mes para los comicios en ese país en los que el dictador Daniel Ortega buscará una nueva reelección.

En una sesión ordinaria virtual, el Consejo Permanente de la OEA aprobó con 26 votos a favor y 7 abstenciones una resolución presentada por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay, a la que se sumó al final la delegación del líder opositor venezolano Juan Guaidó.

En la reunión no participó la delegación nicaragüense, aunque un representante del país leyó una carta antes de que se iniciaran las deliberaciones en la que aseguró que Managua no acepta ni aceptará "actos que degraden su libertad". Nicaragua sostuvo en su mensaje que "no hay un solo candidato detenido" ni "un solo inocente procesado", y destacó que quienes se enfrentan a procesos legales son "agentes extranjeros", que intentan "subvertir el orden Constitucional". Por este motivo el representante de Managua dijo que no iba a participar en la sesión para escuchar una "sola expresión de agravio" contra su soberanía.

Ya sin la presencia de Nicaragua, el Consejo Permanente sacó adelante una resolución, donde expresó su "grave preocupación" por el hecho de que el país haya ignorado sus esfuerzos para que se comprometa a la celebración de elecciones "libres y justas". Además, el organismo tomó nota "con alarma" del deterioro de la situación de los derechos políticos y humanos en Nicaragua y del empeño de su Gobierno de minar el proceso electoral.

En ese contexto, urgió con vehemencia al Ejecutivo de Managua a que ponga "en práctica sin demora" los principios de la Carta Democrática Interamericana y los estándares internacionalmente reconocidos, lo que incluye "las reformas electorales acordadas". Todo ello para celebrar comicios libres, justos y transparentes tan pronto como sea posible, bajo observación de la OEA y de otras organizaciones internacionales creíbles, dice la resolución.

México y Bolivia, en desacuerdo

Entre los países que no apoyaron la resolución estuvo México, que se abstuvo al ver con "preocupación" que la OEA "está profundizando el aislamiento internacional de un Estado miembro", explicó la representante de este país, Luz Elena Baños.

Por ello, la delegada de México instó a los Estados miembros a encontrar en el diálogo "la vía idónea para fortalecer la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos".

De manera similar se expresó el embajador de Bolivia, Héctor Arce, quien se manifestó en desacuerdo con "la injerencia en asuntos internos" de un país. En ese sentido, aseguró que Bolivia "no comparte" que la OEA "se pronuncie sobre un país en concreto y sobre un proceso electoral en concreto" y reiteró sus críticas a la actuación del organismo en las elecciones bolivianas de 2019.