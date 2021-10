Policías del Vaticano arrebatan la bandera cubana a un grupo de disidentes

Un grupo de cubanos acudió este domingo a la Plaza de San Pedro en El Vaticano para hacer visible la situación que se vive en la isla, con un aumento de la represión, y en solidaridad con las protestas convocadas para el próximo 15 de noviembre.

Cuando uno de los manifestantes exhibía la bandera, arrodillado y en silencio, mientras el Papa oficiaba la misa, policías de El Vaticano le arrebataron la enseña para asombro de sus acompañantes, que decían que se quejaron diciendo que era "la bandera de la libertad".

Lo que pasó ayer es una traición, no sólo a los cubanos que tienen FE, sino a todos los demócratas. Así se trató a un cubano que portaba su bandera frente al #Vaticano durante la misa del Papa Francisco. ¡No es justo!#AbajoLaDictadura #SOSCuba 🇨🇺 🙏 pic.twitter.com/cBlG57sv2T — Marta Llopis (@LlopisMarta95) October 25, 2021

Los participantes, cubanos residentes en Italia, explicaron que se les había indicado que no debían lanzar consignas pero no entienden por qué no podían llevar la bandera del país, recogen varios medios.

El incidente contra una protesta en contra de la dictadura comunista que pervive en la isla coincide con nuevos mensajes anticapitalistas del Papa, que hace sólo unos días llegó a referirse a la globalización como un "sistema de muerte".