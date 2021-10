La Policía castrista secuestra a la disidente Iliana Hernández

La disidente cubana, Iliana Hernández | Facebook

Iliana Hernández, disidente cubana y periodista, ha sido detenida por la policía de la dictadura castrista al salir de su casa en Cojímar, en La Habana. Mari Celis, madre de Iliana ha narrado lo sucedido en Es la Noche de Dieter. "Está vigilada porque es periodista, a las 12 fue a casa de una vecina a una manzana y media y cuando salió la estaban esperando. Ella no sabía nada y cuando vio la moto me dijo que la estaban vigilando. Cuando salió vino la gente de Seguridad del Estado que la detuvieron. He llamado a la Policía de Cojímar y me han dicho que estuvo media hora allí pero que se la habían llevado la Seguridad del Estado y de momento no sabemos a dónde se la han llevado", ha narrado la madre de la disidente.

Y ha añadido que teme que a su hija la tengan detenida ilegalmente más tiempo de lo normal porque "a unos cuantos los han detenido y los tienen uno o dos días pero como tienen tanto hincapié con Iliana la pueden tener detenida hasta después del día 15 de noviembre. No sé nada, no explican nada. Sólo sé que la vecina me dijo que se fue tranquila". Aún así, teme que la metan en una cárcel porque cuando está allí no come nada porque tiene miedo, han llegado a tirarla veneno al patio de su casa, ha contado.

Preguntada por si su hija se ha pensado el abandonar la lucha por los derechos de los cubanos, Mari Celis ha asegurado que "ella dice que hasta que esto no se arregle, está decidida y no va a dejar de hacer lo que está haciendo, dice que no podemos dejar a un pueblo entero con necesidades y problemas y no podemos seguir en esta esclavitud".

Iliana Hernández tiene la nacionalidad española además de la cubana pero, como ha dicho su madre, "la tienen regulada y no la dejan salir del país". Esta española detenida ilegalmente por la policía de un régimen dictatorial ni siquiera tiene el amparo de la Embajada de España en la isla ya que fuentes cercanas a Iliana consultadas por Libertad Digital han asegurado que la Embajada española se ha desentendido del tema.

"La represión sobre Iliana es muy grande y eso hace que cada día luche más. Ella no atiende y dice que mientras haya una dictadura va a luchar", ha contado Mari Celis. "Lo único que dice es contar las injusticias que hay y lo que ve, no inventa nada. Es ciudadana española y no la dejan moverse". La madre, como no puede ser de otra forma viniendo de un régimen como el castrista, teme que le pase algo y sentencia que "pensar diferente no quiere decir que seas una terrorista".

La represión contra la periodista es continua. Tienen una patrulla que los vigila noche y día, les tienen cortado internet y el teléfono funciona cuando ellos quieren. Antes de despedirse ha pedido entre lágrimas ayuda para divulgar lo que le está pasando a su hija y al pueblo cubano "porque esto es una injusticia, lo único que hace es contar la verdad".