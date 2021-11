Vanya Thais: "La imagen que proyecta Castillo es una pantomima, él es un líder"

"Soy Vanya Thais, tengo 26 años, soy periodista y he fundado un medio digital que se llama Proyecto Libertad". Así se presenta a sí misma cuando se lo pido al inicio de nuestra entrevista la peruana Vanya Thais, una de las voces jóvenes de su país que está presentando batalla de una forma más aguerrida frente "a un enemigo común que es el comunismo". Batalla para la que, en toda una declaración de intenciones en las primeras fases de nuestra conversación, asegura que es "necesaria" la "coalición de una nueva derecha con conservadores, liberales y libertarios".

Esta claridad de ideas que la ha llevado a tener un protagonismo importante en los medios de su país y en la convocatoria de movilizaciones antes de la elecciones y, después de la votación, denunciando lo que para muchos fue un gran un fraude electoral.

Vanya pasó por Madrid gracias a al programa Jóvenes Líderes de la Iberosfera de la Fundación Disenso de Vox. Nos encontramos en un hotel cercano al Retiro unas horas antes de su marcha, en la tranquila cafetería en la que a mi llegada habla por teléfono, llenándolo todo de ese suave acento peruano.

"Soy conservadora, no soy ultraderechista, no soy fujimorista, no soy fascista. Soy una madre, hispanista, sí, católica, conservadora en lo social… y defiendo la libertad del mercado que ha permitido que Perú reduzca su pobreza en caso un 40% en un tiempo récord". Con eso tenemos un retrato bastante completo.

Vanya, en un momento de la entrevista | C.Jordá

Contra el comunismo

Seguimos hablando de su batalla contra la principal doctrina totalitaria que es, por desgracia, la que amenaza ahora su país: "El comunismo frena la libertad de expresión, la reprime y la destruye, así que si tenemos que luchar, frente a él es imposible ser imparcial: no se puede ser imparcial en una lucha frente al comunismo -insiste- eso lo tenemos muy claro".

Nos sigue hablando de la tarea que se ha propuesto llevar a cabo en su medio: "La verdad es nuestra arma porque hemos llegado a un punto en el que la verdad es muy difícil de encontrar en el Perú" y más en un país en el que, aunque probablemente no seamos conscientes de ello desde España, "internet no llega a todos los sitios". Así que su tarea es mucho más compleja de lo que podría ser: "Lo que hacemos es llegar presencialmente a lugares en los que no hay otra información y confrontamos a los activistas de izquierda que piden firmas para una nueva constitución. Vamos, les preguntamos y dejamos en evidencia sus argumentos".

Le pregunto si esa no es una labor casi más política que periodística y si no sería más sencilla hacerla desde un partido político: "Lo que pasa, y yo creo que este es el sentir de muchos conservadores en el Perú, es que no hay un partido con el que nos identifiquemos, la derecha está muy fraccionada" me dice al describirme el complejo panorama partidista de su país: "Tenemos a un partido que tiene elementos conservadores pero más socialcristiano, Renovación Popular; a otro más liberprogre, Avanza País; y luego está el fujimorismo", que es, obviamente, un fenómeno muy singular.

¿Qué pasa en Perú?

Está claro que esa fragmentación de la derecha es una de las razones que ha llevado a Perú a tener un Gobierno comunista, pero le pregunto qué otros motivos hay detrás de la preocupante situación que atraviesa el país andino.

Vanya, durante la entrevista | C.Jordá

"En Perú se está viviendo una crisis constante" nos explica, una crisis que se puede ver en un dato demoledor: "Hemos tenido cuatro presidentes en cinco años". Pero el problema viene de mucho antes: "Estamos cosechando lo que se ha venido sembrando hace 20 años: el adoctrinamiento sistemático a favor de Sendero Luminoso". Hasta tal punto que no tiene ningún empacho en afirmar que "en este momento nos está gobernando Sendero, aún no en dictadura porque se está instaurando, pero ya se está viviendo un régimen revolucionario".

Lo que sí se ha instaurado ya, según Vanya es "una dictadura de la calle con la que pusieron a un presidente en el poder en noviembre pasado". Algo que "han logrado vandalizando y con marchas muy violentas" nos dice, señalando que este no es un fenómeno aislado: "Es la misma mecánica que se vio en las marchas de la constituyente de Chile, en Colombia o ahora que están intentando sabotear a Lasso en Ecuador, lo mismo que se vio en Argentina hace ya muchísimo tiempo".

"No es nuevo, pero no es normal", sino que detrás de este fenómeno está el mismo movimiento internacional, que es "muy fuerte" y que no es otro que "el Foro de Sao Paulo. Y si ves los partidos afiliados al Foro de Sao Paulo uno es Perú Libre", concluye.

¿Hubo fraude electoral?

Tampoco es posible olvidar que Pedro Castillo ha llegado al poder tras unas elecciones que para muchos están llenas de dudas muy serias. Vanya Thais es uno de ellos: "Cuando salieron los resultados pensamos que no era posible, lo que se veía en la calle no era apoyo a Castillo sino a Keiko Fujimori, a pesar de todo. Y no sólo en Lima: sobre todo en la sierra y en la selva", asegura. "En la selva vas a cualquier lado y la gente se acuerda mucho de todo lo que Fujimori padre hizo por el Perú profundo, yo misma he ido en auto hasta la selva y la gente me decía que era imposible que no hubiese ganado Keiko".

"Ante esto pedimos que si no había fraude que lo demostrasen, porque hay casos muy llamativos y sin irse muy lejos: por ejemplo, mi madrina me mandó una captura preguntándome cómo podía haber votado su hermano muerto por covid". Vanya nos explica que en el Perú el voto es obligatorio y por tanto hay una herramienta en la que si alguien no ha votado debe entrar para justificar por qué no lo ha hecho y así no tener que pagar la multa correspondiente. Pero muchas personas se han encontrado con que al entrar en la herramienta aparecía su voto o el de algún familiar que en realidad no votó.

"Han votado niños, han votado muertos, han votado personas que estaban fuera del Perú y que no votaron en el extranjero" nos cuenta. En resumen, "hay toda una serie de irregularidades que se tenían que estudiar y, lamentablemente, no quisieron hacerlo".

Sin embargo, ahí está Castillo como presidente… "El problema es que Keiko aceptó los resultados, hay que entender que su situación es muy delicada porque en cualquier momento la pueden meter presa sin pruebas, yo la entiendo, ella es madre y no quiere ir por cuarta vez presa sin sentencia, ya la han metido tres veces en la cárcel. Keiko aceptó los resultados para evitar la cárcel y un nuevo juicio, pero nosotros no, nosotros no somos fujimoristas, no estamos en el partido, no tenemos por qué aceptarlos cuando no estamos satisfechos con lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones".

¿Y ahora quién manda en Perú?

Vanya Thais | C.Jordá

Toda la información que sale del país andino es, como mínimo, muy confusa. Las dimisiones de ministros, los enfrentamientos, los mensajes cruzados… es casi imposible saber qué está ocurriendo realmente y cómo puede evolucionar, es casi imposible saber quién detenta realmente el poder en Perú.

"Hay dos facciones gobernando -nos aclara Vanya- la primera es Perú Libre liderada por Vladimir Cerrón y es la que es la relacionada con el Foro de Sao Paulo, globalista, de izquierda castro-chavista. Y por el otro lado está el Movadef (Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales), que es Sendero Luminoso puro y duro. Hay veces en las que están juntos y revueltos y otras en las que están juntos, pero no revueltos".

Las dos facciones tienen metas distintas y algunos puntos de encuentro: "El Movadef tiene varios objetivos muy claros el primero de los cuales es la nueva Constitución, ahí coincide con Perú Libre, y el segundo reformar la economía, es decir expropiar hasta el agua de los floreros".

La agenda de Perú Libre, por su parte, "va más por el lado de la coca, por el narcoestado" y por un proyecto que puede resultar sorprendente, pero sobre el que Vanya Thais habla con un completo convencimiento: "Pretenden unir Bolivia y Perú -al menos una parte de Perú- bajo la bandera indigenista y marxista –conocida como Wiphala y que se ha podido ver en muchísimos actos de Evo Morales- y darle mar a Bolivia". De hecho, nos cuenta que en un vídeo publicado hace no mucho Pedro Castillo gritaba "¡mar para Bolivia, mar para Bolivia!". En su opinión, "esa es la intención real de Castillo, lo que quiere hacer con Evo Morales" y lo que explica la relación íntima entre el boliviano y los representantes del gobierno peruano.

Cuidado con Pedro Castillo

Una de las claves de la situación es la figura del presidente, ridiculizado y menospreciado dentro y fuera de Perú, Vanya Thais tiene una opinión muy diferente: "Este señor no es cualquier persona, ha hecho atentados" nos dice, asegurando que está en los archivos de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía considerado un "mando medio" en una serie de ataque que hubo durante unas protestas en el sur del país "donde quemaban carreteras, bloqueaban gente, quemaban aeropuertos… cosas muy violentas".

Un momento de la entrevista. | C.Jordá

Para Vanya ese "pobrecito profesor que no sabe bien que hacer, del que están tirando unos y otros" es en realidad "un personaje que ha creado muy hábilmente" el propio Castillo, que "es un líder sindical" y "esa imagen que proyecta de que es medio tonto es una pantomima, en realidad es muy es hábil, es un líder", nos dice, recordando que "cuando lo ves en las imágenes de la huelga de 2017 se ve a un tipo combativo que con el machete en la mano amenazaba al ministro del interior, es un líder".

¿Reacciona la sociedad peruana?

El panorama que pinta Vanya Thais no puede ser más preocupante, la periodista y activista incluso ve a la izquierda en su país dispuesta a lanzar a Perú a una guerra civil o a una partición, por lo que cabe preguntarse si no está habiendo algún tipo de reacción en la sociedad peruana.

"A Dios gracias sí", nos responde, y además nos señala uno de los ejes de esa reacción, que seguramente sorprenderá a más de uno: "Cuando hay un movimiento como el indigenista y marxista esto se combate con hispanismo -dice convencida- "las raíces del peruano son tan incas como españolas, es así". Y según ella "gran parte del Perú está despertando a ese hispanismo, que abraza el mestizaje".

"Tratamos de que la gente entienda que somos hijos de los vencedores y los vencidos y cuando aceptan esa identidad, 'ok soy hinca y español', pueden dedicarse a otras cosas" dejándose de los peligrosos etnicismos. Eso sí, puntualiza que "el hispanismo no es españolismo, no es que queramos que vuelva a venir la corona a conquistarnos otra vez, no se trata de eso, se trata de abrazar tus raíces de verdad".

Aquí Vanya Thais rescata un término que también escuchamos mucho en España, aunque quizá no en todas las bocas que deberían usarlo: "La batalla cultural es mucho más importante de lo que parece en Perú y la esencia de esa batalla es llevar la verdad a cada rincón. Ellos (por la extrema izquierda peruana) han ido a cada pueblito, a cada comunidad a dar sus mentiras y prometer cosas que no van a poder cumplir, así que cuando vamos nosotros a decir la verdad la gente se siente muy engañada y esto sí está generando una reacción".

Ahora solo queda que esa reacción sea suficiente y se concrete en medidas como una pequeña reforma constitucional –"añadir los líneas al artículo 206 de la Constitución para que no pueda haber una Asamblea Constituyente"- salgan adelante y no sea demasiado tarde para el Perú.