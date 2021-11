El estremecedor relato de Yunior García tras huir del régimen cubano: "Ha ganado el terror"

Las amenazas de cárcel, el terror de la dictadura cubana y un secuestro en su propio domicilio fueron demasiado para Yunior García Aguilera. "Me quebré", ha reconocido el líder del grupo Archipiélago en su primera declaración en España, donde se refugia por el momento de la represión del régimen de Díaz-Canel.

El opositor de 39 años, fundador del grupo Archipiélago que convocó la marcha del 15 de noviembre, ha explicado que le superaron "las horas sin dormir, el acoso, la falta de comunicación, las amenazas", en referencia a la campaña de acoso físico y mediático que sufrió en los días anteriores al 15 de noviembre, en la que turbas del régimen llegaron a sitiar su vivienda en La Habana.

"Quizás no estaba preparado para eso", afirmó García Aguilera en una intervención en directo a través de la plataforma Youtube. Por el momento se aloja en una casa que le ha brindado una organización en España, afirmó sin dar más detalles. Sí explicó que la decisión de salir de Cuba fue exclusivamente suya y aclaró que había solicitado con antelación un visado para viajar a España después de recibir amenazas de cárcel de las autoridades cubanas.

También criticó al Gobierno cubano y a sus partidarios, que han reaccionaron con júbilo y burlas a la noticia de su marcha: "Han celebrado mi salida como una victoria para ellos. Lo que ha ganado es el terror. Pero, ¿por cuánto tiempo puede ganar ese terror?", declaró.

También recordó que en Cuba siguen encarcelados miembros de Archipiélago, como Daniela Rojo, y persiste la represión a disidentes, como en el caso de la historiadora del arte Carolina Barrero, que lleva 200 días sometida a arresto domiciliario y ayer publicó un vídeo en el que se ve cómo fuerzas de seguridad cubana cortan las ramas de un árbol frente a su vivienda para instalar una cámara de vigilancia.

En este momento están cortando los árboles centenarios de mi cuadra para ponerme una cámara. pic.twitter.com/tOXIlDCzjo — Carolina Barrero (@carolinabferrer) November 17, 2021

"Cuba no necesita más muertos"

García Aguilera también llamó a "los cubanos de bien" a no dejarse ganar por la "rabia" al subrayar que "no se puede construir un país mejor lleno de rabia". También ha asegurado que sus ideas, principios y objetivos seguirán "intactos", pese a los momentos "muy duros" que vivió: "No voy a parar".

Durante su declaración, el dramaturgo no ofreció demasiados detalles sobre su salida. Pero sí confesó que había pensado mucho en el opositor cubano Oswaldo Payá, fallecido en 2012 en extrañas circunstancias. "Cuba no necesita más muertos", sentenció.

Hay que recordar que durante los días previos al 15 de noviembre, las autoridades cubanas desplegaron una intensa campaña de interrogatorios, amenazas de cárcel y actos de repudio (intimidaciones colectivas con gritos y amenazas similares a escraches). El propio García Aguilera permaneció encerrado en su casa durante toda la jornada del lunes 15, después de sufrir el domingo varios actos de repudio en su domicilio, donde las turbas le amenazaron, le impidieron salir y taparon sus ventanas con una bandera cubana gigante.