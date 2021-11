Kast y Boric se disputarán la presidencia de Chile en una segunda vuelta el 19 de diciembre

José Antonio Kast y Gabriel Boric. | EFE

El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se disputará con el representante del pacto de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, la presidencia de Chile en segunda vuelta el 19 de diciembre, tras ser las dos opciones más votadas en las elecciones presidenciales de este domingo.

Con un escrutinio superior al 97,5%, Kast logró un 27,9% de los votos, una ventaja de poco más de dos puntos sobre Boric, que obtuvo un 25,7%-. En este contexto, el resto de los candidatos asumieron pronto su derrota y avanzaron su apoyo a una de las dos alternativas de cara a la segunda vuelta.

Asimismo, Kast se dirigió a sus seguidores a quienes agradeció el "sacrificio" y aseveró que "valió la pena". Además, replicó estas palabras a los partidos que forman la coalición: "Queremos convocar a más chilenos y esperamos que este proyecto político siga creciendo. Chile merece paz. Hoy dimos el primer paso para que la esperanza se haga realidad", expresó Kast, quien apuntó que trabajará "en conjunto" con el candidato del pacto oficialista de centroderecha, Sebastián Sichel.

Ha sido una votación histórica en que millones de chilenos se han levantado a elegir un Chile libre. Los AtreviDos hoy marcamos por la paz, la libertad y el progreso. https://t.co/2V5ELfWHsG — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) November 22, 2021

Por otro lado, el candidato de Apruebo Dignidad aseveró que deberá trabajar "por la unidad de los demócratas" y para "contagiarlos de energía y esperanza". "En este desafío que acogemos con humildad caben todos (los chilenos)", dijo. "No va a ser la primera vez que partimos desde atrás. Lo hicimos cuando luchamos desde la Educación y no nos creían, lo hicimos cuando rompimos el (sistema) binominal (...) y no cabe duda de que lo vamos a hacer en esta segunda vuelta", agregó Boric.

Así, apuntó al trabajo que queda para afrontar la segunda vuelta y contar con el apoyo de otros de los candidatos en las elecciones de este domingo. A estos les trasladó sus "respetos" y reconoció que quiere hablar con ellos para "ser implacables con la delincuencia y el narcotráfico".

Empieza la segunda vuelta y ganaremos con la inmensa mayoría que quiere cambios para Chile. Cambios para garantizar la seguridad, emprender y vivir mejor.

¡Nos necesitamos más que nunca para avanzar sin dejar a nadie atrás!

El 19 de diciembre votamos 1 ☝ pic.twitter.com/1UJJo9f1NX — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 22, 2021

Estos partidos y candidatos son la coalición de centro-izquierda Nuevo Pacto Social, con Yasna Provoste a la cabeza, quien acusó a Kast de ser "fascista" y tener un "espíritu totalitario", a la par que felicitó a Boric por sus resultados y adelantó un posible de cara a formar Gobierno en el futuro si se diera el caso.

En los mismos términos, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, trasladó su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad. "Queremos llamar a todos los chilenos a votar en la segunda vuelta en favor del candidato Gabriel Boric", expresó.

También se manifestó al respecto de los comicios el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien vio como el candidato del oficialismo no logró estar entre los más votados, pero reivindicó que el país ha "honrado una vez más" la "hermosa tradición democrática". Piñera felicitó tanto a Boric como Kast y les pidió "desde el fondo del alma" que "busquen caminos de la paz y no de la violencia". "Sabemos que Chile necesita cambios, pero con libertad, en paz y con justicia", remarcó.