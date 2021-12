Guillermo Fariñas: "La complicidad de la UE con la dictadura neoraulista debe terminarse"

La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el coordinador del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), Guillermo Fariñas, galardonados con el Premio Sájarov en 2005 y 2010 respectivamente, han unido sus fuerzas para frenar de una vez por todas la violación sistemática de los derechos humanos que padecen los cubanos por parte del régimen.

"Tenemos un compromiso moral con el pueblo cubano, con la ciudadanía cubana y con la causa de la remodelación de Cuba", ha explicado Fariñas para LD. El "primer paso" ha sido instar a la UE a que cambie su política de inmovilismo ante la represión de la sociedad civil en la isla caribeña. De lo contrario, ambos renunciarán a la distinción que les concedió la institución. Y, advierte, están estudiando más acciones.

"Debemos estar dispuestos a renunciar al Premio Sàjarov para que el pueblo cubano deje de ser avasallado y no exista complicidad por parte del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que no ha demostrado ningún tipo de solidaridad", asegura el líder opositor. El objetivo no es otro que el de "remover la conciencia que, como demócratas que son, deben tener estos altos cargos".

"En Cuba, ha existido un parteaguas desde el 11 de julio, cuando el pueblo se echó a la calle. Demandó un cambio político y rechazó el modelo de construcción del supuesto socialismo", asevera Fariñas. Pero la voluntad de los cubanos no está siendo silenciada. "La junta militar en el poder, neoraulista como yo la llamo, la está reprimiendo de manera desmesurada: golpeando y coaccionando, empujando a que las personas se vayan al exterior, amenazando y hasta matando".

Abandonados por la UE

Junto con Berta Soler, Fariñas reclama a la Unión Europea que modifique su política hacia el país caribeño a través de sendas cartas remitidas al representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, y al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Misivas en las que aseguran sentirse "abandonados y menospreciados".

Según denuncian, desde que se aprobara el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, el 5 de julio de 2017, ha sido violado sistemáticamente, tanto por el régimen cubano como por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Fariñas es de los que quedan "vivos dentro de Cuba", como él mismo señala en declaraciones a LD, "todavía no nos han matado". Pero recuerda a Oswaldo Payá, quien no tuvo la misma suerte. "También hubiera firmado estas cartas", asegura. "La impunidad y la complicidad de la UE con la dictadura neoraulista debe terminar".