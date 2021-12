El terrible testimonio de las niñas secuestradas y violadas por las FARC: "Te pegaban un tiro por llorar"

Lorena Murcia fue reclutada por la fuerza con 10 años, violada y obligada a abortar por la narco guerrilla colombiana a la que hace unos días elogiaban Zapatero e Ione Belarra. Fue violada un 31 de diciembre y, por si eso no fuese suficiente tortura, se lo contaron a su familia: "Ese fue el mensaje que le dejaron a mi papá", recuerda.

Junto a cuatro de sus hermanos, de los que años después aún hoy no sabe nada, fue raptada en su propia casa por terroristas de las FARC y trasladada a la selva "en un furgón junto a otros 25 niños" en un viaje de varios días.

"Te pegan un tiro" por llorar

"Al llegar, nos dijeron que mirásemos muy bien a nuestro alrededor porque a partir de ese momento, éramos guerrilleros y esa iba a ser nuestra familia". No olvida cómo ese mismo día les "cambiaron el nombre, les hicieron dormir en el suelo" y les advirtieron de que a partir de ese momento no se podía llorar. "Imagínense lo que es decirle a una niña que acaba de ser secuestrada que no puede llorar. Tragarte las lágrimas porque si no, te pegan un tiro, como le pasó a un niño que estaba justo a mi lado".

Hasta que no pasan seis meses, no se les dota de armas. Sólo se les enseña a fabricarlas con un trozo de madera y un palo. Algo totalmente insuficiente para defenderse de los continuos abusos y violaciones a los que son sometidas las niñas que llegan a la guerrilla.

"Reclutan niños de otros porque no quieren que los suyos sean carne de cañón para que sean asesinados en combate", explica Lorena. "Sólo las mujeres de los comandantes pueden dar a luz. Al resto, se lo prohíben los estatutos de la guerrilla"

Aún así, los hijos de los comandantes "son directamente dados en adopción a miembros de la alta sociedad. Ellos tienen toda la plata del narcotráfico para que no les falte de nada". De esta manera, se aseguran su bienestar y contactos en las altas esferas; cuyo silencio siempre es cómplice con los terroristas colombianos.

Para las guerrilleras rasas, como Lorena, "las reglas eran claras en el estatuto de las FARC: las mujeres no podían quedar embarazadas. Era regla fundamental". Si alguna, como le ocurrió a Lorena, quedaba encinta después de una violación, era obligada a abortar mediante "prácticas inhumanas, con ganchos, por la fuerza y con la amenaza constante de que si no se quedaba quieta para que le practicaran el aborto, sería fusilada"

Zapatero, "un tipo despreciable"

Aún con este testimonio tan vivo y cercano, los terroristas colombianos ejercen su terror hoy en día desde la política y ocupan el Congreso de la República, "que debería garantizar de los derechos humanos en el país". Cargos a los que llegan tras el mal llamado Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la narcoguerrilla, un pacto el que medió Zapatero.

El papel del ex presidente español es muy criticado entre los colombianos y, especialmente, entre las víctimas. Lorena Murcia considera que "ninguna persona con coherencia mental apoyaría a un grupo terrorista, violador, secuestrador, reclutador y abortista". Considera que hacerlo, "pone al cómplice a la altura del violador que esclavizó sexualmente a cientos de mujeres para complacer su demencia"

Coincide con ella Vanessa Vallejo, periodista colombiana exiliada a EEUU desde donde escribe en libertad sobre la política iberoamericana. "Para cualquier persona que sepa un mínimo de política en Colombia y en Venezuela, Zapatero es un tipo despreciable que se dedica a utilizar su figura de ex Presidente para lavarle la cara a los peores terroristas"

"Jóvenes, investiguen la historia"

No sólo en América Latina. Ambas encuentran similitudes con la presencia de Bildu en las instituciones y en la Comisión de DDHH de la Cámara. Es por esto que, desde su experiencia y vista la deriva que está tomando nuestro país, imploran a los jóvenes que "investiguen la historia, que no se queden con lo que les dicen porque están siendo en estos momentos muy vulnerables a políticos y terroristas"

José Luis Rodríguez Zapatero y la Ministra, Ione Belarra se reunieron la semana pasada con terroristas de las FARC a los que elogiaron por haber dejado las armas: "Me hubiera gustado escucharte más tiempo, más ideas, sobre el proceso que os llevó a dejar las armas", le dijo Zapatero al terrorista Londoño. Sin embargo, la guerrilla colombiana no ha dejado las armas, sigue reclutando y es el "mayor cártel del narcotráfico junto al de los soles, en Venezuela", según Vanessa. La diferencia es que gracias a la mediación del ex Presidente español ahora lo hacen bajo el amparo de la Ley y con total impunidad.