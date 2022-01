Las torturas de la dictadura cubana a mujeres y niños: "Con pinzas arrancaban uñas"

Carta de la opositora Mailene Noguera Santiesteban desde la cárcel. | CUBALEX

"Al llegar a la prisión, vi como pegaban sin piedad a Manuel Velázquez Licea". Así arranca la carta en la que la opositora cubana Mailene Noguera Santiesteban denuncia, desde la cárcel, las torturas físicas y psicológicas a las que ella y otros detenidos son sometidos por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 contra la represión de la dictadura.

En la misiva, publicada en Twitter por la organización de derechos humanos Cubalex, describe al detalle las prácticas a las que -bajo las órdenes de Díaz Canel se somete a niños y jóvenes, muchos de ellos menores de edad, "con pistola en la cabeza". "Con pinzas arrancaban uñas y hasta los piercing de lengua", añade.

Compartimos esta carta de Mailene Noguera Santiesteban desde la cárcel quien da testimonio de la tortura y el horror a la que someten a reclusas

Lean la carta. 👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/BpJko7clPe — Cubalex (@CubalexDDHH) January 17, 2022

Ella misma fue duramente golpeada por tres guardias, aún cuando estaba "tirada en el suelo". "Me llevaban a rastras y me gritaban cochina, piojosa", asegura. Le pedían "el dinero que te mandan los americanos", mientras la llevaban a la celda, tras sacarla de su cada, de madrugada, dejando sólo a su hijo de 8 años. También le obligaban a decir "cosas que no sentía" pero ella repetía "patria y vida". "Mundo que no les engañen", ruega en su escrito. Cuba es "un país que llora sangre".

Es el grito desesperado de una mujer que nos muestra la realidad que viven en la cárcel los cerca de 1000 presos políticos que, según Prisoners Defenders, se contabilizaban en las cárceles cubanas a final de 2021. No hay piedad para los menores, ni siquiera para los que están enfermos, como denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Un régimen sin piedad

Como venimos contando en LD, el régimen comunista cubano no tiene miramientos. No ha hecho distinción por edad o situación sanitaria, a la hora de encarcelar a los manifestantes que alzaron su voz para reclamar sus derechos el pasado 11 de julio. Y tampoco la hace en el trato que los niños presos, algunos enfermos, reciben en la cárcel.

Ejemplo de ello es el caso de Jonathan Torres, un joven de 17 años que fue arrestado el 13 de agosto y desde entonces no ha podido continuar con su tratamiento. "El niño tiene una hipertrofia ventricular y su madre, Bárbara Farrat, ha tenido que formar muchos escándalos, para que le llevaran al médico", explicó -para este periódico- el director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Alejandro González.

Finalmente lo consiguió, a base de protestar. Pero la imagen fue realmente espeluznante. "Lo llevaron esposado de pies y manos, como si fuera un criminal", lamenta González. En la actualidad, el menos sigue teniendo problemas de salud en la cárcel debido a su hipertensión y a que no recibe los cuidados adecuados.