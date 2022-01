La tiranía venezolana se mantiene sobre las ruinas de un país que han ido saqueando y del que millones de refugiados han huido en los últimos años. Además las élites chavistas y sus familiares han conseguido vivir en otros países como España donde no se denuncia con firmeza la situación en el que fue uno de los países más ricos de América y que hace décadas que sucumbió bajo el comunismo.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la abogada defensora de Derechos Humanos, directora ejecutiva de Casla Institute y delegada la Asociación Mundial de Juristas Asociación Mundial de Juristas ante la Corte Penal Internacional, Tamara Sujú, ha denunciado la situación de Venezuela y cómo el régimen chavista se mantiene gracias a Cuba y a la impunidad.

Sujú ha advertido que tarde o temprano los responsables de los crímenes de Lesa Humanidad que se están cometiendo en Venezuela acabarán siendo juzgados por la Corte Penal Internacional. Ha afirmado que se va a juzgar la "represión planificada" de estos dirigentes del chavismo y que no se quedará en los funcionarios de bajo nivel del régimen.

Ha señalado cómo la "injerencia cubana en Venezuela es total, llega hasta la planificación de la represión" porque son los que han ayudado a "a realizar los manuales para perseguir" a los disidentes y, además, los funcionarios cubanos "están dentro de los centros de inteligencia venezolanos" y son responsables de las torturas". Ha contabilizado decenas de casos de "venezolanos torturados por cubanos" que son "aún peores que los torturadores venezolanos", a los que forman en Cuba, ya que "pueden llevar a las víctimas hasta el máximo dolor".

Ha relatado cómo estos torturadores del régimen cubano instalados en Venezuela consiguen evitar que sus víctimas mueran durante las torturas. "Les meten electricidad cuando se desmayan y consiguen resucitarlos", ha dicho Tamara Sujú que ha afirmado que "Nicolás Maduro no hace nada sin que los cubanos lo sepan".

España, "santuario de criminales"

Una de las cosas que más ha denunciado la abogada experta en DDHH es cómo los hijos del régimen chavista viven fuera de Venezuela en países como España. Tamara Sujú ha señalado que los países que no denuncian la dictadura y de personajes como el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, "oxigenan al régimen".

"En España conviven muchos de esos funcionarios de Venezuela, funcionarios de Maduro" ha señalado Tamara Sujú que ha calificado a nuestro país como un "santuario de criminales y de familiares de criminales". "Mientras a nuestros hijos los reprimen en Venezuela aquí viven los hijos de los que lo hacen" ha añadido.

El avance del comunismo en Hispanoamérica lo ha calificado como "un plan maléfico para apoderarse de un continente que es frágil" y en este sentido ha indicado que "quien no denuncia" la situación a la que han llevado los jerarcas comunista a estos países "es cómplice" de estos abusos contra los Derechos Humanos.

Ha relatado cómo mientras hundía a Venezuela "Chaves financió partidos, movimientos políticos y obras públicas en otros países". El régimen chavista ha gastado en esta estrategia el equivalente a "más de seis Plan Marshall" y cuando "ellos siguen enriqueciéndose los venezolanos siguen huyendo".

"Se apoyan en el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla con el sustento económico de Venezuela. Están envalentonados porque están en países de Iberoamérica con instituciones frágiles", ha denunciado Sujú, que asegura que lleva 20 años tratando de sacar a Maduro, pero su "estructura criminal ha asesinado a jóvenes manifestantes, los han encarcelado, los han torturado... Tienen un sistema tan cruel, tan vil y tan criminal que todo el que sale a protestar va preso, va muerto o se tiene que ir al exilio".

"No habrá paz sin justicia"

Casla Institute actualmente está representando a unas 600 víctimas de torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y desaparición forzosa temporal. "Siento indignación. Cuando veo la cara de un joven que te está contando llorando cómo le violaron, no se te olvida. Él está acudiendo a ti, porque en Venezuela nunca tuvo justicia y no la va a tener porque sus victimarios están sueltos, siguen yendo a su casa y le dicen que tenga mucho cuidado con su denuncia. (…) Él tendrá que vivir con ese horror. Y lo que a mí me mueve es que esa víctima el día de mañana pueda tener paz y no la va a conseguir si no tiene justicia".

Y denunciar torturas en Venezuela requiere mucha valentía, ha destacado Sujú. "Hay generales y coroneles a los que han desnudado, los han metido en la nevera o en el cuartico de la muñeca (un espacio de apenas 60 cm x 60 cm). Los han guindado (colgado), los han asfixiado... y los presentan en los tribunales al lado de sus torturadores, que por le camino les han dicho "ten cuidado con lo que dices porque te va a ir peor". Yo tengo un hombre de 77 años que fue violado", ha denunciado la abogada.

Tamara Sujú también ha insistido en que no se puede pasar página para llegar a unas posibles elecciones si no hay una verdadera justicia con los torturadores porque "sin verdadera justicia, no va a haber paz" en Venezuela. Todas aquellas personas que sean víctimas de crímenes de lesa humanidad pueden ponerse en contacto a través de correo electrónico en estas direcciones: tamara-suju96@gmail.com y tamarasuju@caslainstitute.org.