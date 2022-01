Castillo se niega a responder si Cuba es una dictadura: "Que lo digan los cubanos"

Entrevista de Fernando del Rincón a Pedro Castillo en CNN en Español. | Imagen TV

Desde el lunes por la noche, gran parte de los medios de comunicación peruanos y la opinión pública se han centrado en la entrevista que ofreció Pedro Castillo al periodista Fernando del Rincón para la cadena CNN en Español. Se trata de apenas el tercer encuentro directo que tiene con la prensa desde que comenzó su mandato hace seis meses, todo ellos en los últimos días.

En esta entrevista que se emitió en dos partes, la segunda este martes, Castillo respondió a varios asuntos relacionados con las decenas de escándalos que ha tenido desde que asumió el poder el pasado 28 de julio. Mientras el lunes el periodista se centró especialmente en los asuntos internos, el martes preguntó sobre su percepción sobre ciertos gobiernos de la región.

Una de las mayores críticas que se la hace a Castillo en Perú es su incapacidad de gobernar y la improvisación en sus decisiones, lo que se ha reflejado, entre otras cosas, en los numerosos cambios de ministros. Consultado al respecto, dijo que "nadie me puso en un espacio de inducción" y aclaró que "hay un proceso de aprendizaje. Yo nunca pasé por una luna de miel como otros gobiernos". Agregó que "yo no me fui al exterior. Yo no fui a los Estados Unidos porque no me presté a eso. Yo estoy acá por el país, por el pueblo".

Ya este martes, y preguntado sobre si Cuba era una dictadura, Castillo no quiso responder y tras varios segundos de dudas, dijo que "a Cuba lo pienso como un país hermano. Habrá que preguntarles a los cubanos, yo no quisiera que ningún otro país u otra persona se entrometa en la vida de los peruanos".

De esa misma manera, tampoco quiso hablar sobre Venezuela, ni decir si reconocía a Nicolás Maduro o Juan Guaidó como presidentes del país. Castillo dijo que esa era "una pregunta que habrá que responder en la próxima entrevista", pero Del Rincón insistió: "A mí no me va a dejar con esa, es más, si ya se quiere ir, responda y lo dejo". Castillo repitió la misma fórmula: "Hay que preguntarles a los venezolanos. Es igual que usted dijera a quién reconocen en Perú como presidente, ¿a Keiko Fujimori o a Pedro Castillo? Yo no me voy a meter en problemas de otros países (...) El presidente de Venezuela es a quien han elegido los venezolanos".