Philip Butters es el principal periodista y propietario de PBO, la emisora de radio peruana que fue brutalmente censurada este miércoles, ha explicado la situación a la que se enfrentan los opositores al régimen comunista de Pedro Castillo.

Butters ha explicado como los programas de PBO se retransmiten a través de diversos soportes como la televisión con la conocida emisora Willax, la radio o las redes sociales y resultan "muy molestos" para todos los miembros del gobierno porque han destapado diversos escándalos y, sobre todo, porque son "una radio de oposición continua y permanente las 24 horas del día" ante un gobierno como el de Castillo que "no deja de hacer aguas desde el primer día y en PBO lo criticamos desde el primer día.

En esta situación, el periodista ha asegurado que la respuesta del gobierno no le sorprende porque "los comunistas son caníbales, no pueden dejar de comerse a los demás y además desean comerse no sólo la carne sino la libertad".

Butters se ha referido a la entrevista que el periodista Fernando Rincón hizo a Castillo en CNN en Español, en la que "el presidente hacía pensar que Rucio, el burro de Sancho Panza, era un premio Nobel de Literatura". "Este papelón ha sido transmitido por Wilax y PBO", ha añadido.

Tal y como ha contado el periodista peruano, PBO pertenece a Radio Tigre, una empresa de Ricardo Belmont Vallarino: "Con el pretexto de que no tiene una licencia Radio Tigre, han enviado a un personal sin identificación, han roto las puertas de donde se emite la señal a todo el Perú, en Chorrillos". Estas personas portaban "unos chalecos que, supuestamente, son del Ministerio de Transporte y Comunicaciones", y "se han llevado los equipos, han puesto un candado y se han largado".

Butters ha apuntado que han puesto una denuncia y que tomarán "cartas en el asunto de inmediato": "No ha sido en absoluto notificado nada a Radio Tigre ni a PBO, que emite en otro distrito diferente". El periodista ha recordado que "todo acto jurídico que no tiene un fin lícito es nulo", que "lo que es nulo no existe, no puede surtir efectos" y, por tanto, "vamos a seguir emitiendo la señal y vamos a seguir críticos con un gobierno caníbal". "A nosotros no nos van a comer", ha agregado.

Sendero Luminoso

Butters ha dicho que los "desgraciados" de Sendero Luminoso, "hoy por hoy, manejan Perú", y ha señalado que la historia de la banda terrorista "es larga y contundente": "Nunca en la historia de España, Italia, Inglaterra o Irlanda puede entender un terrorismo tan demencial como el Sendero Luminoso. Las Brigadas Rojas, la ETA o el IRA eran niños de kindergarten". También ha recordado que su fundador, el criminal Abimael Guzmán, "se proclamaba la cuarta espada del comunismo".

"Apoyo monolítico"

Además, el periodista ha contado que si bien "PBO y Wilax TV son medios adversos al periodismo", han tenido, "en particular PBO, un apoyo que me ha sorprendido". Así, ambos medios han sido respaldados por, entre otros, la Sociedad de Radio y Televisión, el Consejo de la Prensa Peruana, la Federación de Periodistas de Perú, el Sindicato de Periodistas de Perú o la presidenta del Congreso: "El apoyo ha sido monolítico. Seguramente, el Gobierno no se lo esperaba".

Finalmente, Butters ha declarado que a los peruanos les avergonzó el discurso de Castillo ante Felipe VI y agradeció la conquista española, con aportaciones como la religión católica y la lengua española.